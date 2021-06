Bei Cogia läuft derzeit eine Kapitalerhöhung. Bis zu 500.000 neue Aktien will die Gesellschaft ausgegeben. Dabei haben Altinvestoren ein Bezugsrecht. Für sechs alte Aktien kann man ein neues Papier erwerben. Die Bezugsfrist endet am 28. Mai. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 3,00 Euro. Gehandelt werden die Cogia-Aktien in Düsseldorf derzeit mit 4,38 Euro.Die Gesellschaft notiert seit Dezember 2020 im Freiverkehr der Börse ...