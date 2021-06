BIOTECH-RAKETE: Auf den Spuren von GW Pharmaceuticals zum nächsten Tenbagger! Weltklasse Entwicklungsvereinbarung mit Alcami Corporation stößt neue Türen auf! Nächster Schritt zur Medikamentenformulierung

Liebe Leserinnen und Leser,

Investoren, die sich schon seit mehreren Jahren mit dem Cannabissektor beschäftigen, kennen mit Sicherheit das Unternehmen GW Pharmaceuticals. Im Februar 2021 kam es zu einem Paukenschlag als das irische Pharmaunternehmen JAZZ Pharma bekanntgab, den Titan der Cannabisindustrie für 7,2 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen.

Wenn wir uns an den Mai 2013 zurückerinnern, als GW zum ersten Mal an die Börse ging, wurde das Unternehmen gerade mal mit 8,90 USD gehandelt - ein Bruchteil zum Übernahmepreis von 215 USD pro Aktie. Zu dieser Zeit sahen nur wenige den Gedanken kommen, dass das kleine Cannabidiol-Unternehmen später das Ziel einer 10-stelligen Übernahme sein würde.

Diejenigen jedoch, die das zukünftige Wachstumspotenzial dieses Branchenakteurs, der den globalen Cannabismarkt für immer verändert hat, erkannten, wurden für ihre Weitsicht großzügig belohnt.

Obwohl es jetzt zu spät ist, um am Aufstieg und Glanz des konkurrenzlosen Wachstums von GW Pharmaceuticals im Cannabidiol-Sektor teilzuhaben, entwickeln sich aktuell gerade neue Möglichkeiten innerhalb der psychedelischen Industrie, die Investoren die Chance bieten, an einem ähnlichen Boom teilzuhaben.

Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) ist so eine 10-Bagger-Chance! Der wachsenden Branchenführer im psychedelischen Sektor kann laut Experten in die Fußstapfen von GW Pharmaceuticals treten kann und dessen Erfolg wiederholen!

Ritterschlag für Tryp: Artikel in der „International Business Times“

Das international hoch angesehene Wirtschaftsmagazin „International Business Times“ hat sich intensiv mit den Möglichkeiten und Chancen von Tryp Therapeutics auseinandergesetzt und dem Unternehmen einen kompletten Artikel gewidmet.

Quelle: International Business Times

Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) ist ein amerikanisches Pharmaunternehmen mit Sitz in der Biotech-Hochburg San Diego, einem Gebiet in Südkalifornien, das sich auf die Erforschung und Behandlung von Krankheiten durch die Synthese und Legitimierung natürlich vorkommender Verbindungen für die Behandlung seltener Krankheiten konzentriert.

Das Unternehmen ist eindeutig auf dem Weg nach ganz oben

Die Redaktion der „ International Business Times“ ist derselben Ansicht wie wir! Wir haben Sie allerdings schon seit einigen Monaten ausführlich über die enormen Zukunftsaussichten von Tryp Therapeutics hingewiesen, so dass Sie sich hoffentlich schon eine Erstposition ins Depot legen konnten. Sollten Sie das noch nicht gemacht haben, wird es spätestens jetzt Zeit!!!

Die frühe Phase der Einführung von Tryp Therapeutics in die pharmazeutische Industrie ähnelt aus einer Reihe von Gründen sehr stark der von GW Pharmaceuticals vor deren Milliarden-Übernahme:

Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung durch Forschung und Ergebnisse:

Beide Unternehmen positionierten sich an der Spitze kontroverser sozialer Bewegungen mit dem Ziel, durch Behandlungsmöglichkeiten mit Medikamenten, die natürlichen Ursprungs sind (Cannabidiol & Psilocybin), zu heilen. Als Vorreiter standen Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) und GW beide vor der Aufgabe, die gesellschaftliche Wahrnehmung durch Forschung zu verändern.

Ausweitung der Produkt-Pipeline:

Ähnlich wie GW Pharmaceuticals begann die Mission von Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) mit der Absicht, herauszufinden, wie Psilocybin zur Behandlung von Orphan-Krankheiten eingesetzt werden kann, die nicht ausschließlich auf die psychische Gesundheit ausgerichtet sind.

Da eine ganze Industrie hinter den gleichen großen Indikationen wie Depression und PTBS her ist, ist die Suche nach verwaisten Krankheiten und Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf ein Vorteil, den nur wenige Unternehmen haben. Dieses anfängliche Forschungsziel hat das Unternehmen dazu gebracht, seine Entwicklungspipeline zu erweitern, um eine Vielzahl von Krankheiten zu behandeln.

Erfolgreiches Management aus großen Pharmaunternehmen:

Gegründet von Dr. Geoffrey Guy und Dr. Brian Whittle, die beide bekannte Mitglieder der Biotech-Industrie waren, wurde GW Pharmaceuticals von den klügsten Köpfen in der pharmazeutischen Entwicklung ins Leben gerufen. Ihre Erfahrung in der Branche ermöglichte es ihnen, ihr jahrzehntelanges Fachwissen aus früheren Positionen in der Pharmaindustrie zu nutzen, um den Unternehmensfortschritt in diesem Bereich voranzutreiben und dadurch ihr Wachstum zu beschleunigen.

Ähnlich wie bei diesem Konzept kommen auch die Gründer von Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) aus langen Karrieren bei großen Pharmaunternehmen. Mit früheren Erfahrungen bei Pfizer und Genzyme sind die Mitglieder des Tryp-Führungsteams mit der pharmazeutischen Industrie, der Zulassung von Medikamenten und dem Aufbau erfolgreicher Biotech-Unternehmen bestens vertraut.

Aufstrebender Marktführer im Bereich seltener Krankheiten:

Durch die Identifizierung und Entwicklung von Wirkstoffen in der klinischen Phase für seltene Krankheiten und andere Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf treibt Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) innovative Behandlungsmöglichkeiten in Indikationen voran, für die es nur wenige wirksame Erstlinienbehandlungen gibt. Diese Strategie der rigorosen, wissenschaftlich orientierten Arzneimittelentwicklung ist eine Qualität, die Tryp mit GW teilt.

Psilocybin für neuropsychiatrische Störungen (PFN TM, TRP-8802) und Razoxane (TRP-1001) sind die beiden wichtigsten Medikamentenprogramme, die sich derzeit in der innovativen Medikamentenpipeline von Tryp befinden. Beide Programme befinden sich auf der Grundlage der vorhandenen präklinischen und klinischen Daten für die in den Präparaten enthaltenen pharmazeutischen Wirkstoffe in der Phase 2 der klinischen Erprobung.

Fibromyalgie, Essstörungen, chronische Schmerzzustände und Weichteilsarkome gehören zu den Krankheiten, die TRYP mit seinen sich schnell entwickelnden Programmen behandeln will.

Die Realität ist, dass die derzeitigen Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten für viele Krankheiten und Leiden für viele leidende Patienten unwirksam sind. Zu oft maskieren Opioide und andere Therapien einfach nur die Symptome oder haben diverse negative Nebenwirkungen.

Parallel zu diesem Erfolg treibt Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) auch die Entwicklung von Psilocybin-abgeleiteten Präparaten in den Vereinigten Staaten durch die FDA voran, um alternative Behandlungsmöglichkeiten für diejenigen zu bieten, denen die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten für Fibromyalgie und seltene Essstörungen keine Linderung verschafft haben.

Fazit:

Eines ist klar, die Natur hat oft eine Art, uns in die richtige Richtung zu stupsen, wenn es um die Entwicklung neuartiger Pharmazeutika geht! Ob das nun Aspirin-haltige Weidenrinde ist oder die Ableitung von Penicillin oder Psilocybin aus Pilzen!

Natürlich vorkommende Verbindungen und ihr therapeutisches Potenzial stehen wieder an der Spitze der Medizin, da Unternehmen wie GW Pharma und Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) die Grenzen des Möglichen verschieben, um den bedürftigsten Patienten zu helfen und die Wahrnehmung dessen, was möglich ist, zu verändern.

Hätte GW Pharmaceuticals nicht die aggressiven Early-Mover-Ziele verfolgt, welche die Entwicklung ihrer Präparate vor den anderen starken Konkurrenten der Cannabisindustrie vorantrieben, wäre es ihnen nicht gelungen, zum Marktführer zu werden, der sie heute sind. Indem es diese frühen Schritte nachahmt, treibt Tryp Therapeutics die Entwicklung seiner Präparate durch rigorose Forschung und klinische Studien selbstbewusst voran.

Und damit noch nicht genug! Direkt nach Pfingsten liess Tryp Therapeutics schon wieder eine News-Bombe platzen!

Der nächste Schritt zum eigens formulierten und geschützten Psilocybin-Medikamentenprodukt

In der letzten Pressemitteilung vom 25.Mai 2021 (LINK zur Pressemitteilung) kommt Tryp bereits mit der nächsten Sensation um die Ecke, schließlich verkündet unser Bio-Pharma-Spezialist die Zusammenarbeit mit dem erstklassigen und weltweit anerkannten Auftragsentwickler Alcami:

Entwicklungsvereinbarung mit Alcami Corporation , einem globalen pharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), dass die firmeneigene Formulierung von Produkten für Tryps Psilocybin-für-Neuropsychiatrische Störungen (PFNTM) Programm unterstützen wird.

Zuvor wurde bereits die Herstellungsvereinbarung mit AMRI (Albany Molecular Research Inc.) zur Medikamentenherstellung der firmeneigenen proprietären Psilocybin Active Pharmaceutical Ingredient ("API") bekannt gegeben

Damit ist Tryp Therapeutics erst der weltweit zweite Medikamentenentwickler im Psilocybin-Sektor, nach Compass Pathways (Medikamentenprodukt Comp360), der solche Meilensteine abgeschlossen hat

Die Zusammenarbeit mit Alcami wird sich zunächst auf die Entwicklung von oralen Formulierungen für Tryps proprietären Psilocybin Active Pharmaceutical Ingredient ("API") konzentrieren

Unterstützung der transformativen Arbeit in einer Vielzahl von Indikationen

Entwicklung der analytischen Methoden und die endgültige Formulierung des oralen Psilocybin-Produkts

Herstellung der ersten Charge von cGMP Psilocybin-API im September 2021

Voller Stolz verkündete Jim Gilligan, Ph.D., Präsident und Chief Science Officer von Tryp den Abschluss dieser zielführenden Vereinbarung:

"Unsere Partnerschaft mit Alcami signalisiert die weitere Entwicklung unserer proprietären Herstellung von synthetischem Psilocybin. Wir sind beeindruckt von der Expertise von Alcami bei der Entwicklung sowohl der endgültigen Formulierungen als auch der analytischen Analysemethoden, die eine gleichbleibend exzellente Qualität unserer Produkte sicherstellen werden."

Auch für Pat Walsh, Chairman & Chief Executive Officer von Alcami ist es eine Win-Win-Situation:

"Die Unterstützung, mit der wir beauftragt wurden, ist ein Beweis für unsere breit gefächerten Fähigkeiten, unsere technische Expertise und unsere Fähigkeit, mit Kunden zusammenzuarbeiten, um konsistent hochwertige Ergebnisse zu liefern. Wir sind stolz darauf, Tryp und ihre transformative Arbeit in einer Vielzahl von Indikationen zu unterstützen."

Positionieren Sie sich jetzt und partizipieren Sie am zukünftigen Unternehmenserfolg von Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) im Psychedelika-Boom-Zeitalter!

Die Aktie dürfte kurz vor dem nächsten charttechnischen Ausbruch stehen! Die Allzeit-Hochs bei 1,20 CAD sind für uns nur eine Frage der Zeit!

Quelle: Stockcharts.com

Tryp Therapeutics startet durch – jetzt müssen Sie dabei sein:

Sensationelles biowissenschaftliches Unternehmen, das sich mit der Medikamentenentwicklung im Bereich Onkologie und Neuropsychologie beschäftigt.

Damit optimale Positionierung in den Milliarden-Märkten Krebstherapie und Psychedelika

Konzentration auf die Identifizierung und Entwicklung von Wirkstoffen im klinischen Stadium für seltene Krankheiten und andere Krankheiten mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf

Extrem lukrativer Übernahme- oder Partnerschaftskandidat: Onkologie einer der aktivsten Therapiebereiche in Bezug auf Lizenz- und M&A-Transaktionen in den letzten Jahren: Durchschnittlicher Verkaufspreis der letzten M&A Transaktionen bei 1,1 Milliarden USD

Starkes Kommittent: 40% der Unternehmensanteile nach IPO im Dezember 2020 besitzt das Management

Weltklasse Management mit umfassenden Kenntnissen in den Bereichen Aufbau & Planung von klinischen Studien, FDA-Zulassungen und Medikamentenherstellung von führenden Pharmaunternehmen wie Pfizer, Roche und Merck

Mega Absatzmärkte mit riesiger Marktchance! Sie sind von Anfang an mit dabei!

Börsenneuling: Notierung erst seit 18. Dezember 2020 an der kanadischen CSE; günstige aktuelle Börsenbewertung von nur 31 Millionen EUR.

Name: Tryp Therapeutics Inc. WKN: A2QKZP ISIN: CA89854F1062 Börsenkürzel Deutschland: 8FW Börsenkürzel Kanada: TRYP Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,46 EUR (Tradegate)



