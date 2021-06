Netflix-Aktie: Hier dominant im Vergleich zu Disney & Co.! Noch …

Im Streaming-Markt ist die Netflix -Aktie (WKN: 552484) natürlich eine Größe, Herausforderer wie Walt Disney (WKN: 855686) stehen jedoch bereits in den Startlöchern. Ein Wettbewerb, der womöglich in den sogenannten Streaming Wars gipfelt, wobei es in dem wachsenden Gesamtmarkt natürlich Raum für viel Wachstum bei mehr als einem Akteur geben könnte.

Es geht jedoch natürlich um mehr als bloß um die Abonnentenzahl. Auch die Qualität des Content und das Halten der Zuschauer ist natürlich wichtig. Jetzt kann die Netflix-Aktie jedenfalls ein Qualitätsmerkmal für sich beanspruchen, das zeigt: Hier ist der Platzhirsch noch immer dominant.

Netflix-Aktie: Dominant, was die Inhalte angeht …?

Wie jetzt ein veröffentlichter Beitrag auf dem US-Portal TipRanks bekannt gibt, existieren mit Blick auf die Auswertung der Inhalte klare Indikatoren, die zeigen: Netflix ist noch das Portal der Wahl. Die besagte Auswertung ist von dem US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen Nielsen durchgeführt worden. Das bedeutet gewiss eine starke Aussagekraft.

Mit Blick auf die erfolgreichsten Eigenproduktionen fällt auf, dass zwar Walt Disney mit Disney+ und The Falcon and the Winter Soldier in den USA den ersten Platz in der Kategorie der meistgesehenen Eigenproduktionen einheimsen konnte. Der zweite Platz geht an Amazon (WKN: 906866) mit einem Prime-Inhalt. Die weiteren acht Plätze im Rahmen der Top 10 gehen jedoch allesamt an Netflix. Wirklich bemerkenswert, denn das zeigt: Die Quantität spricht womöglich noch für den Platzhirsch.

Das wiederum könnte am Content-Budget hinter der Netflix-Aktie liegen. Der Platzhirsch hat zuletzt 11,8 Mrd. US-Dollar für eigenen Content ausgegeben, im Jahr 2021 sollen es voraussichtlich 17 Mrd. US-Dollar sein. Disney+ vermeldet zwar noch keine offiziellen Zahlen dazu, allerdings gibt Amazon mit Prime beispielsweise an, 7 Mrd. US-Dollar in Content investiert zu haben. Die hohen Investitionen scheinen sich daher auszuzahlen.

Kommt ein Wechsel?

Bei diesem Blick auf die Netflix-Aktie und die Konkurrenten wie beispielsweise Walt Disney zeigt sich: Es ist eine Momentaufnahme. Diese Wasserstandsmeldung könnte sich definitiv verändern, vor allem, wenn wir einen Blick auf die jüngsten Pläne riskieren.