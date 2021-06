Foto: finanzbusiness In Schwaben herrscht Fusionsfieber Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 111 | 0 | 0 26.05.2021, 07:51 | Nach der Sparkasse gehen nun auch die Genossen in Mindelheim eine Fusion an. Die Raiffeisenbank Schwaben-Mitte und die Genossenschaftsbank Unterallgäu tun sich zur neuen Raiba Schwaben-Allgäu zusammen. Von dem Zusammenschluss erwarten die Genossen nach Informationen von FinanzBusiness Einsparungen im sechsstelligen Bereich.

