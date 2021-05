In der letzten charttechnischen Besprechung zum Gold Future vom 18. Mai 2021: „Gold-Future: Inflationsangst?“ wurde nach Ausbruch über einen kurzfristigen Abwärtstrend seit den Rekordständen aus dem abgelaufenen Jahr auf ein Kaufsignal mit Zielen bei ein 1.922 und 1.965 US-Dollar hingewiesen. An der ersten Zielmarke ist der Future nun fast angelangt, eine Stopp-Anhebung sollte bei bestehenden Positionen jetzt nicht ausbleiben. Ein Rallyeende ist aber nicht in Sicht, die genannten Zielmarken sind weiterhin aktiv.

1.900 USD erreicht

Oberhalb von 1.900 US-Dollar ist ein Anstieg an 1.922 US-Dollar und somit die Hochs aus 2011 stark anzunehmen. Darüber würde der Bereich um 1.965 und die Rekordstände bei 2.075 US-Dollar unmittelbar in den Fokus der Anleger rücken. Wer noch immer hierauf setzen möchte, kann sich beispielsweise am Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ7WVFbedienen. Ein Rücksetzer könnte dagegen kurzzeitig auf ein Niveau von 1.852 US-Dollar abwärts führen, spätestens bei 1.800 US-Dollar sollte der Gold-Future jedoch wieder zur Oberseite abdrehen. Anderenfalls droht ein längerfristiges Verkaufssignal mit Zielen um 1.627 US-Dollar.