TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/TAIPEH (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch zumeist leichte Gewinne verzeichnet und damit an die Vortagesentwicklung angeknüpft. Die asiatischen Börsen orientieren sich an steigenden US-Futures. Für große Sprünge reichte es angesichts der durchwachsenen Vorgaben der Wall Street jedoch nicht.

In Neuseeland bremste der Anstieg der Landeswährung die Kurse etwas. Die Notenbank des Landes hatte Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht gestellt, sollte sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzen.