Anlegerverlag Plug Power steigt trotz neuer Bilanzprobleme. Doch Anleger müssen jetzt aufpassen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.05.2021, 08:48 | 115 | 0 | 0 26.05.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power sorgte in den vergangenen Monaten insbesondere mit Bilanzierungsproblemen für Negativschlagzeilen. Diese konnten vor 14 Tagen zwar endlich ausgeräumt werden, was die Aktie regelrecht explodieren ließ, doch jetzt bahnen sich neue Schwierigkeiten an. Auf die Kursentwicklung haben diese News allerdings noch (!) keine Auswirkungen, denn die Aktie erobert Schritt für Schritt verlorenes Terrain zurück. Zum Ende der vergangenen Woche bekam Plug Power unangenehme Post von der NASDAQ. Bei den für das erste Quartal eingereichten Zahlen fehle ein ganz entscheidender Bericht. Und schon war sie wieder da… Die Angst, dass bei Plug Power nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Doch diese Angst scheint (noch) keinen Einfluss auf die Entwicklung der Aktie zu nehmen. Denn der Kurs schloss gestern ganz knapp unter dem bisherigen Mai-Hoch und setzt seine Rallye damit fort. Fazit: Trotz neuerlicher Probleme hat Plug Power die Handbremse gelöst und beginnt wieder kräftig zu steigen. Doch wie weit kann es überhaupt nach oben gehen? Und wie groß sind die Risiken bei den immer noch ausstehenden Quartalszahlen? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen Plug-Power-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei nachlesen können. Einfach hier klicken.





