Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power sieht sich seit geraumer Zeit einer heftigen Korrektur ausgesetzt. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung (25.04.) hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 25.04. hieß es unter anderem „[…]Die nächsten Tage versprechen Spannung. Den Rücksetzer auf 18,2 US-Dollar könnte man als ein Art Marktbereinigung interpretieren. Um dieses Szenario in den nächsten Tagen aber entscheidend voranzutreiben, muss Ballard Power weiter „Meter“ auf der Oberseite machen; idealerweise geht es weiter in Richtung 25 / 27 US-Dollar. Ein Sprung über die 27 US-Dollar käme in der aktuellen Phase einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Auf der Unterseite haben nun die 20,0 / 18,2 US-Dollar eine zentrale Bedeutung. Darunter sollte es nicht gehen. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden."

In der Folgezeit dehnte die Aktie die Erholung noch bis in den Bereich von 23 US-Dollar aus. Die Anfang Mai vorgelegten Quartalsergebnisse zogen der Erholung dann aber den Stecker. Die Aktie geriet ins Taumeln und pulverisierte hierbei die Unterstützungszone 20,0 / 18,2 US-Dollar.

Von diesem herben charttechnischen Rückschlag hat sich der Wert bis heute nicht wirklich erholen können. Nach dem Ausbau eines Bewegungstiefs bei 12,8 US-Dollar setzte die Aktie zwar zu einer Erholung an, doch noch ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen, blieb doch eine Rückeroberung der 18,2 US-Dollar oder gar der 20,0 US-Dollar bislang aus.

Kurzum. Ballard Power muss nachsetzen. Um die Erholung entscheidend voranzubringen, muss die Aktie zurück über die Zone 18,2 / 20,0 US-Dollar. Solange dieses Unterfangen nicht gelingt, bleibt die Aktie auf der Unterseite in Bedrängnis. Sollte es hierbei sogar zu einem Rücksetzer unter die 12,8 US-Dollar kommen, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.