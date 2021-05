Dreimal Exploration und dreimal gute Nachrichten die auf weitere gute zukünftige Ereignisse schließen lassen. Die Unternehmen sind nach wie vor günstig bewertet.

Seit gut zwei Wochen entwickelt sich der Goldpreis wieder prächtig und hat nun bereits wieder die wichtige Marke von 1.900 USD durchbrochen. Damit einhergehend können die von uns betreuten Unternehmen weiterhin mit großartigen Nachrichten aufwarten.

Canagold ist zur Schatzsuche bereit und hat bereits 2 Diamantbohrgeräte auf seinem 100%igen Goldprojekt New Polaris mobilisiert, um das 24.000 Meter umfassende Bohrprogramm einzuleiten. Das aus 47 Bohrlöchern bestehende kombinierte Infill- und Stepout-Bohrprogramm ist darauf ausgelegt, einen großen Teil der vermuteten Ressource in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen hochzustufen, sodass diese in einer zukünftigen Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden kann. Außerdem wird die Goldmineralisierung entlang des Einfallwinkels im Rahmen des Programms angezielt. Im Zuge der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) wurden angedeutete Ressourcen im Umfang von 586.000 Unzen Gold bei 10,8 g/t Gold, sowie vermutete Ressourcen im Umfang von 485.000 Unzen Gold bei 10,2 g/t Gold abgegrenzt. Das gesamte Projekt besitzt laut aktualisierter PEA bei einem Goldpreis von 1.500 USD einen Kapitalwert nach Steuern von 333 Millionen USD, einen internen Zinsfuß nach Steuern von 56 % und eine Amortisationsdauer von 1,9 Jahren.

Die neuesten Bohrergebnisse von Gold Terra dehnen die Zone Kam Point North um 200 m in die Tiefe aus und bestätigen die Kontinuität in Fallrichtung. Kam Point North liegt ungefähr 1 Kilometer südlich der zuvor gemeldeten hochgradigen Yellorex-Zone. Die Bohrergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms bestätigen weiterhin die Streichkontinuität der Goldvererzung über zwei Kilometer in der Campbell Shear-Struktur, aus der die ehemalige Mine Con 5 Millionen Unzen Gold produzierte. Highlight der Bohrungen ist ein 1,45 Meter langer Abschnitt mit einem Gehalt von 5,99 Gramm Gold pro Tonne. Mittels der nun ermittelten Vektoren wird Gold Terra im kommenden Juli mit seinem 10.000 Bohrmeter umfassenden Phase-2-Bohrprogramm den Erfolg entlang der Campbell Shear-Struktur weiter überprüfen und darauf aufbauen. Die Campbell Shear-Struktur bleibt in der Tiefe und im Streich in beide Richtungen offen und bietet somit noch vielseitige Möglichkeiten für weitere hochgradige Bohrerfolge.

Neben den wiedererstarkten Edelmetallen können die Basismetalle schon seit Monaten überzeugen und gerade Zink hat sich in den letzten 12 Monaten zum heimlichen Star entwickelt. Seit heute notiert es wieder knapp über der Marke von 3.000 USD und ist damit so hoch wie schon seit 3 Jahren nicht mehr! Die beiden wichtigsten Zinkabbaulager in Kanada stehen unter der Herrschaft von Osisko Metals. Eines davon ist das Pine Point Mining Camp, welches weltweit die neuntgrößte Lagerstätte für hochgradige Zink- und Bleikonzentrate ist und die zuletzt veröffentlichten Bohrergebnisse der Winterbohrkampagne unterstreichen das. Die erste Bohrung durchteufte in der Lagerstätte R67 knapp 6,7 Meter mit 14,87 % Zink und 0,40 % Blei, sowie 7 Meter mit 13,84 % Zink und 4,24 % Blei. Die zweite Bohrung lieferte 3Meter mit einem Gehalt von 7,65 % Zink und 1,56 % Blei außerhalb der Grubenressourcen der Lagerstätte W85, peripher zur Prismatic-Vererzung im Kern der Lagerstätte. Damit hat diese Bohrung die grubennahe Vererzung erweitert, die bei zukünftigen Bohrungen möglicherweise weiter ausgedehnt wird. Viele Lagerstätten bleiben in Streichrichtung offen, so dass mit Aufnahme der Infill- und Erweiterungsbohrungen nach dem Frühjahrstauwetter mit weiteren spektakulären Ergebnissen gerechnet werden kann. Hydrogeologische Tests werden ebenfalls durchgeführt, um den Grundwasserfluss in der Nähe der Lagerstätten an beiden Rändern der Reef-Struktur Pine Point zu charakterisieren. Osisko Metals erwartet, diese Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2021 veröffentlichen zu können.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

