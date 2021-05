Vonovia - Deutschlands größter Wohnungsvermieter - will die Nummer zwei auf dem Markt, die Deutsche Wohnen, für rund 18 Milliarden Euro übernehmen. Nach Einschätzung der Gremien reflektiert das Angebot den inneren Wert der Deutsche-Wohnen-Aktie und beinhaltet eine attraktive Prämie. Die Aktionäre von Deutsche-Wohnen bekommen von Vonovia pro Aktie in Summe 53,03 Euro angeboten, was eine Dividende von 1,03 Euro beinhaltet. Als Reaktion an der Börse fiel am gestrigen Handelstag die Aktie von Vonovia um rund 6,12 Prozent auf 48,91 Euro, wohingegen sich der Aktienkurs von Deutsche Wohnen an den Übernahmepreis annäherte und in Summe 15,70 Prozent auf 52,06 hinzugewinnen konnte. Die Übernahme kommt nur zustande, wenn mehr als 50 Prozent der Anteilseigner von Deutsche Wohnen ihre Papiere an Vonovia verkaufen.

.

Zum Chart

.

Vonovia hätte neue Möglichkeiten, Kosten zu senken und Synergien durch eine Übernahme zu heben. Denn die letzten Jahre haben gezeigt, dass das Immobiliengeschäft ein Skalengeschäft ist. Das spricht für immer größere Player. Dennoch ist die erneute politische Diskussion über den Mietendeckel in Berlin ein Wermutstropfen für die Aktie. Möglicherweise ist die Konsolidierung seit September 2020 auf diesen Punkt zurückzuführen. Die Übernahmephantasie kostete dem Aktienkurs von Vonovia gestern rund 6 Prozent, wobei die Unterstützung rund um das Level von 49,02 Euro den Kurs erstmals Halt gegeben hat. Ist die Übernahme erst mal abgeschlossen, können Kosten gesenkt und die Aktionäre mit steigenden Gewinnen bei der Stange gehalten werden. Mittelfristig sollte sich der Kurs erholen, wenn die Diskussion über eine Begrenzung der Mieten nicht zu laut geführt wird und die Aktionäre verunsichert.