goldinvest.de Blue Moon kündigt Kapitalerhöhung über 1 Mio. CAD für Bohrungen 2021 an Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 26.05.2021, 09:17 | 92 | 0 26.05.2021, 09:17 | Frisches Geld für weitere Bohrungen: Blue Moon Metals will sein Projekt in Kalifornien schnell vorantreiben. Frisches Geld für weitere Bohrungen: Blue Moon Metals will sein Projekt in Kalifornien schnell vorantreiben. Blue Moon Metals (TSXV: MOON; OTCQB: BMOOF; FRA: 8SX0) will sein gleichnamiges polymetallisches VMS-Projekt in Kalifornien in dieser Saison um einen entscheidenden Schritt voranbringen. Bis dato enthält das Projekt bereits eine umfangreiche Ressource. Geplante Bohrungen könnten diese Ressource im besten Fall verdoppeln und die Durchschnittsgehalte nochmals verbessern. Aus diesem Grund kündigt Blue Moon eine vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1 Million CAD an. Die Bohrungen werden auf den erfolgreichen Ergebnissen aufbauen, die für 2019 und 2020 bekannt gegeben wurden, und eine Kombination aus Ressourcenerweiterung und Step-out-Möglichkeiten beinhalten. Die Finanzierung erfolgt zu einem Preis von 0,06 CAD pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Stammaktien-Kaufwarrant besteht. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten, vorbehaltlich eines Beschleunigungsrechts, wenn die Stammaktien an 10 aufeinanderfolgenden Tagen zu 0,25 CAD oder höher gehandelt werden. Die Privatplatzierung erfolgt 0,02 CAD unter dem Preis für die Kapitalrunde zu Beginn des Jahres. Fazit: Ein Unternehmer muss manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen. Das Management von Blue Moon stand vor der Alternative, weiter auf einen besseren Markt zu warten, oder „ins kalte Wasser zu springen“, d.h. Kapital bei niedrigeren Kursen aufzunehmen als bei der vorangegangenen Runde. CEO Patrick McGrath hat sich gegen Warten und für proaktives Handeln entschieden. Warten wäre riskant gewesen, weil man mit anderen Unternehmen um knappe Bohrkapazitäten im Wettbewerb steht. Der Markt will Unternehmen sehen, die ihr Geld arbeiten lassen. Nur gute Bohrungen können die Neubewertung von Blue Moon vorantreiben. Aufgrund der extrem guten geologischen Vorkenntnisse über die Lagerstätte glaubt Blue Moon an die Chance, die Ressource mit wenigen präzisen Bohrungen verdoppeln zu können. Aus den vorhandenen 7,8 Mio. Tonnen Ressource mit 8,07 % Zink-Äquivalent könnte eine Ressource von 15 Mio. Tonnen Erz werden, so das Ziel. Das wäre dann eine Größenordnung, für die sich auch größere Bergbauunternehmen interessant wäre. Man kann es nicht oft genug betonen: Im Unterschied zu reinen Explorationsunternehmen besitzt Blue Moon schon ein reifes Asset mit langer Geschichte. Eine interne Machbarkeitsstudie, die Boliden für das Projekt schon in den 80er Jahren des Jahrhunderts durchgeführt hat, kam schon damals auf einen Nettobarwert (NPV) von rund 150 Mio. USD. Bei heutigen Metallpreisen sähe die Rechnung vermutlich noch günstiger aus. Demgegenüber steht nun ein Platzierungspreis, der die Aktie von Blue Moon vor der Kapitalerhöhung mit nur rund 8 Mio. CAD bewertet. Bei entsprechenden Bohrerfolgen würde Blue Moon sicher schnell von institutionellen Investoren berücksichtigt. Diese Investoren würden die strukturelle Unterbewertung für sich nutzen und sich dabei wohl eher vom möglichen NPV leiten lassen, insbesondere dann, wenn die Ressource sich entsprechend vergrößert. Blue Moon hat in diesem Markt endlich eine echte Chance. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

