Aktien Frankfurt Eröffnung Dax steuert auf Rekord zu Der Dax hat am Mittwoch Anlauf auf seinen Rekord genommen. In einem unverändert positiven Börsenumfeld legte der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf 15 536,63 Punkte zu. Erst am Dienstag hatte der Dax bei 15 568 Punkten einen Höchststand …