Ronny Wagner erklärt das Geheimnis des Goldes

Obwohl die sich langsam zum Ende neigende Corona-Krise für viele Überraschungen gut war, erschien eine Konsequenz für Experten wie Ronny Wagner schon von Beginn an unausweichlich:

Als die Zukunftsaussichten trüber wurden, legte die Nachfrage nach Gold erheblich zu. In seinem neuen Buch "Vom Goldboom profitieren" erläutert der aus Brandenburg stammende Autor, Geldcoach und Unternehmer nicht nur die dahinterliegenden Gründe, sondern teilt mit den Leserinnen und Lesern sein umfassendes Gold-Know-how, interessante wie unterhaltsame Anekdoten, räumt mit Vorurteilen und Mythen auf und gibt krisenfeste Anlagetipps.

Ronny Wagner macht aus seiner enormen Begeisterung für das geheimnisvoll glänzende Edelmetall keinen Hehl. Seit vielen Jahren handelt er überaus erfolgreich mit Gold, Silber und anderen "harten" Anlagewerten. Als Gründer des Vereins "Schule des Geldes e.V." versteckt er sich aber nicht hinter hohen Mauern oder einer noblen Firmenadresse im Frankfurter Bankenviertel, der City of London oder der Wallstreet. Ihm ist wichtig, dass möglichst viele Menschen von seinem Wissen und seinen Erfahrungen profitieren. In Vorträgen an Schulen und Universitäten vermittelt er seit geraumer Zeit erfreulich allgemeinverständlich das Grundwissen im Umgang mit Geld sowie zum Thema Vermögensaufbau – und stellt sich immer wieder den Fragen von Einsteigern und Experten.

Die Idee, einen speziellen Gold-Ratgeber zu schreiben, beschäftigte ihn bereits länger. Dass durch die Kontakt- und Mobilitätseinschränkungen die Möglichkeit wegbrach, vor einem größeren Publikum zu sprechen, nahm er schließlich als willkommenen Anlass, mit dem Manuskript zu "Vom Goldboom profitieren" zu beginnen. Der Untertitel " Rettungsanker seit Jahrtausenden – die einfachste Geldanlage der Welt" verweist auf die Tatsache, dass unterschiedlichste Krisen die Menschen immer wieder dazu brachten, sich angesichts äußerlicher Bedrohungen auf sehr robuste und handfeste Wertanlagen wie Immobilien oder Edelmetalle zu konzentrieren. Nun erfordern Investitionen in Privat- oder Gewerbegebäude aber sehr viel spezialisiertes Wissen und die genaue Kenntnis aktueller Rechts-, Steuer- und Marktgegebenheiten. Der Ankauf von Gold, Silber, Platin, etc. stellt sich im direkten Vergleich auch heute noch ziemlich unkompliziert dar. Wie, wo und wie lange man die erworbenen Schätze möglichst ertragsreich lagert, hängt von bestimmten Faktoren ab, die Ronny Wagner in sechs Kapiteln aufzählt und bewertet. Gleichzeitig entschleiert er aber auch einige falsche Mythen und vermeintliche Schauergeschichten, setzt historische Ereignisse ins rechte Licht und ermöglicht den Leserinnen und Lesern, sich die notwendigen "Basics" selbst anzueignen und dann vergleichsweise risikoarm erste Erfahrungen im edelmetallbasierten Vermögensaufbau zu sammeln.

"Vom Goldboom profitieren" - Das neue Buch von Ronny Wagner

Seine ausgewiesene Vorliebe für Gold hält den Geschäftsführer des Edelmetallhandelsunternehmen "Noble Metal Factory OHG" aber nicht davon ab, sich auch mit sehr modernen Anlageformen wie Kryptowährungen auseinanderzusetzen. In seinem Buch vergleicht er Edelmetall- und Krypto-Investitionen bezüglich mehrerer Kriterien und zieht ein nachvollziehbares wie nüchternes Fazit. Die zukünftig zu erwartende Wirtschaftsentwicklung in der "Post-Corona-Ära" lässt er ebenfalls nicht außen vor, skizziert verschiedene Möglichkeiten, ordnet deren Wahrscheinlichkeit ein und ergänzt das vermittelte Grundlagenwissen mit konkreten Tipps, wie sich auch "Normalanleger" bestmöglich auf wirtschaftliche und politische Unwägbarkeiten vorbereiten können. Ronny Wagners Fachbuch und Ratgeber "Vom Goldboom profitieren" ist ab sofort über alle bekannten Distributions-Kanäle des deutschen Buchhandels vorbestellbar.