Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 25,06 EUR ausgebildet. Die Situation bleibt also angespannt.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Demnach befindet sich PLUG POWER in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 32,02 EUR verläuft. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.

Fazit: Wie es bei PLUG POWER weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.