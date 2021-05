Die moderne Medizin schickt sich an, Krankheiten so individuell, präzise und erfolgreich zu behandeln wie nie zuvor.

Die Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle – vorausgesetzt, sie verfügt über die dazu notwendige Rechenleistung.

Der Mensch beherrscht die Welt durch Technik und wächst dabei über sich hinaus. Er erfand den Pflug, nachdem die Hand nicht mehr reichte, um Äcker zu kultivieren. Er ersann die Dampfmaschine, als die Muskelkraft beim Bewegen schwerer Dinge versagte. Und er entwickelte das Flugzeug, um schneller reisen und sich einen seiner größten Träume erfüllen zu können. Heute ist der Mensch dabei, eine weitere Grenze zu überwinden. Es ist eine Grenze, die sein Hirn ihm setzt: Durch Big Data und Künstliche Intelligenz macht er sich die aberwitzige, jeden menschlichen Geist übersteigende Datenflut gefügig, die er durch sein Handeln kontinuierlich hervorruft. Anthropologen schätzen, dass unsere Art in den rund 120.000 Jahren ihres Bestehens bis 2003 etwa fünf Millionen Terabyte an Informationen erzeugt hat. Heute wird eine solche Datenmenge in weniger als zwei Tagen produziert. Das Feld, das uns dabei so direkt wie kein anderes betrifft, ist das der Medizin.

Sei es durch Arztpraxen, Kliniken oder Forschungseinrichtungen, durch Pharmaunternehmen, Krankenkassen oder Labors, durch Online-Apotheken, Wearables oder Fitness-Apps: Die Menge an medizinischen Informationen wächst exponentiell. Allein in den USA haben die Gesundheitsdaten bereits einen Umfang von mehr als 150 Millionen Terabyte. Die allermeisten liegen brach, werden aber zunehmend durch Künstliche Intelligenz erfasst. Es handelt sich dabei um selbstlernende algorithmische Systeme, die in Datensätzen selbstständig Muster finden, die Menschen nicht erkennen würden – oder nach denen sie womöglich nie gesucht hätten. Sie kennen keine Müdigkeit und keine Frustration, können theoretisch unbegrenzt mit immer neuen Daten gefüttert werden, die sie ohne Probleme ordnen, miteinander kombinieren und analysierbar machen.

Explosionsartiger Fortschritt dank KI

KI-Entwickler sind sicher, dass diese Technik die Medizin mehr verändern wird als im 20. Jahrhundert Röntgenbilder, Ultraschall und Laboranalysen. Sie wird helfen, präzisere Diagnosen zu stellen, bessere Therapien zu empfehlen und Behandlungserfolge vorherzusagen. In manchen Kliniken überwacht KI schon heute den Zustand von Patienten, indem sie Biomarker einzelner Krankheiten bestimmt und vor Verschlechterungen warnt, bevor sie tatsächlich eintreten. Darüber hinaus ist die KI immer mehr in der Lage, Befunde mit anderen Datenquellen ins Verhältnis zu setzen. Dazu zählen etwa die Familiengeschichte, elektronische Krankenakten, Behandlungsrichtlinien, Notizen von Ärzten und Pflegepersonal sowie klinische Studien, Forschungsergebnisse oder Fachartikel. Bedenkt man, dass ein durchschnittlicher deutscher Arzt sich nur fünf Stunden pro Monat mit Fachpublikationen beschäftigt, liegt auf der Hand, dass der explosionsartige Fortschritt der Medizin ohne KI längst nicht mehr in den Griff zu bekommen ist.