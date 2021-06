Märkte am Mittwoch: DAX-Allzeithoch bleibt im Fokus – Deutsche-Post-Aktie markiert Rekordhoch

Nach der Rekordjagd vom Vortag trat der DAX am Mittwoch auf der Stelle. Weitere Allzeithochs könnten aber in Kürze folgen.

Nachdem am Vortag zeitweise ein neues Allzeithoch bei 15.568 Punkten markiert wurde, legte der DAX am Mittwoch eine Verschnaufpause ein. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer pendelte seitwärts und schloss letztlich mit einem minimalen Verlust von -0,1 Prozent bei 15.450 Zählern.

Wegen der hohen Paket-Liefernachfrage will die Tochtergesellschaft DHL Express in Österreich eine neue Fluggesellschaft für den innereuropäischen Verkehr aufbauen. Die entsprechenden Anträge würden bei den zuständigen Behörden derzeit eingereicht, noch im laufenden Jahr soll die neue Airline den Betrieb mit einer Flotte von Frachtmaschinen aufnehmen, die sie von DHL Air UK übernimmt.

MBB: Erstaunliches Ergebnis

Bei den Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von MBB (WKN: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4) im Fokus. Trotz rückläufiger Erlöse konnte die Beteiligungsgesellschaft den Betriebsgewinn kräftig steigern. Daran zeigt sich, dass MBB beim Ziel die Profitabilität zu verbessern gut vorankommt.

DAX long DAX short WKN VP9Z6F VP5Q6K Basispreis (Strike) 11.545,50 19.368,42 Knock-out-Barriere 11.650,00 19.210,00 Letzter Bewertungstag Open End Open End Hebel 3,95 3,95 Kurs (26.05.2021 17:37) 39,10 € 39,19 €

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs notierte am Mittwochabend etwas schwächer (-0,3 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,2211 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Mittwochabend leicht aufwärts. Zuletzt notierte WTI mit 66,19 US-Dollar je Barrel in der Gewinnzone (+0,3 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 68,80 US-Dollar je Barrel (+0,3 Prozent).

Der Goldpreis gewann leicht hinzu und notierte bei 1.901,79 US-Dollar je Unze (+0,1 Prozent).

Wall Street: Indizes im Seitwärtslauf

Von der New Yorker Wall Street kamen keine marktbewegenden Vorgaben, da die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Mittwoch im Bereich ihrer Vortagesschlusskurse in den Handel gingen.

Wenn es um Unternehmensnachrichten geht, gehören die Zahlenbekanntgaben bei NVIDIA (WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040), Snowflake (WKN: A2QB38 / ISIN: US8334451098) und Zuora (WKN: A2JHJJ / ISIN: US98983V1061) am Mittwoch zu den Highlights, die nach US-Börsenschluss Einblick in ihre Geschäftsbücher geben.

Termine 2021 und Handelszeiten an den Börsen

Börse Frankfurt

An der Frankfurter Wertpapierbörse, an der laut der Deutschen Börse ca. 12.000 Aktien, 29.000 Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) sowie 2.900 Fonds, 1,6 Mio. Zertifikate und Optionsscheine gehandelt werden können, findet generell der Handel auf Xetra von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 17.30 Uhr statt.

Abweichend davon sind jedoch die Zeiten von strukturierten Produkten (8.00 bis 22.00 Uhr) und von Anleihen (8.00 bis 17.30 Uhr). Weitere Informationen für Anleger in Bezug auf Handelszeiten oder die Eröffnungs- und Schlussauktionen der Börse Frankfurt findet man hier.

Handelsfreie Tage an der Frankfurter Wertpapierbörse für das Jahr 2021 sind:

24. Mai (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

31. Dezember (Silvester)

Für Anleger wichtig zu wissen: Die Tage 24. Mai, 24. und 31. Dezember sind sogenannte Erfüllungstage. Das heißt, diese Tage zählen bei der Abrechnung und Lieferung von Wertpapieren, die in der Regel innerhalb von zwei Tagen erfolgen müssen.

Börse Stuttgart

An der Börse Stuttgart können Anleger Anleihen von Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr sowie Aktien, Fonds, ETPs sowie die meisten Hebel- und Anlageprodukte sogar von 08.00 bis 22.00 Uhr handeln.

Handelsfreie Tage an der Stuttgarter Börse für das Jahr 2021 sind:

24. Mai (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

31. Dezember (Silvester)

