Tech-Aktien stehen derzeit kaum im Anlegerfokus, doch die Digitalisierung hält an und damit die Nachfrage nach Software-Lösungen.

Im Jahr 2020 standen Tech-Werte besonders im Fokus. Der Hype ist derzeit abgeebbt, doch der Software-Sektor steht angesichts vieler Aufgaben in der Wirtschaft vor einem neuen Lauf, sagt Hagen Ernst, stellvertretender Leiter Research & Portfoliomanagement bei DJE Kapital AG.

Der Ruf nach Sicherheit ist besonders groß, denn die Verlagerung sensibler Daten in die Cloud weckt unbefugte Begehrlichkeiten.