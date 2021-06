DJE – Dividende & Substanz Wie sich Anleger Zugang zu Milliardenzahlungen sichern

Seit Ende Januar 2003 ist der DJE – Dividende & Substanz am Markt. Die sorgfältige Berücksichtigung der Gegenwart und der umsichtige Blick in die Zukunft ermöglichen die Partizipation an den Wachstumschancen.

Seit Ende Januar 2003 ist der DJE – Dividende & Substanz am Markt. Die sorgfältige Berücksichtigung der Gegenwart und der umsichtige Blick in die Zukunft ermöglichen die Partizipation an den Wachstumschancen. Jan Ehrhardt und Stefan Breitner führen den DJE – Dividende & Substanz sicher durch das Auf und Ab der Märkte. Auf welche Sektoren setzt das Portfoliomanagement? Wo wurden jüngst Gewinne realisiert? Und welche Bereiche werden zukünftig für Rendite sorgen? Mehr dazu erfahren Sie auf der fonds.