Anlegerverlag Rückenwind bei Nel ASA! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.05.2021, 12:32 | 74 | 0 | 0 26.05.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Nel ASA. So schießt der Kurs rund drei Prozent in die Gewinnzone. Damit kostet der Titel nun 1,72 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nel ASA-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Bei 1,57 EUR liegt dieser Haltegriff. Anleger sollten Nel ASA also unbedingt im Auge behalten. Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Demnach befindet sich Nel ASA in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 2,46 EUR verläuft. Nel ASA liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind. Fazit: Nel ASA kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





