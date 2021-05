Die Genehmigungen sind da und Element 29 will jetzt richtig loslegen. Ende des Jahres soll die neue Ressource stehen.

Das Elida-Kupferprojekt liegt nur 85 Kilometer von der Pazifikküste entfernt in einer für Peru moderaten Höhe von 1.500 bis 2.000 Meter. Elida war unter dem Vorbesitzer Lundin Mining bereits 2014/15 aufwändig exploriert worden. Aus dieser Zeit stammen die hochwertigen Daten von 18 Diamantbohrlöchern (9.880 m). Die historischen Daten lassen auf ein Explorationsziel von 200 Mio. bis 500 Mio. Tonnen mit Gehalten zwischen 0,35%-0,45% Cu, 0,03%-0,05% Mo und 3,5 g/t bis 4,5 g/t Ag schließen, reichen aber für eine offizielle Ressourcenschätzung nicht aus. Element 29 plant nun 4.000 Meter an Diamantbohrungen, um einen Bohrlochabstand zu erreichen, der für die Schätzung von Mineralressourcen gemäß NI 43-101 geeignet ist.

Am 6. Juni wird in Peru gewählt. Deshalb bestimmt der Wahlkampf derzeit die Schlagzeilen, was bei Investoren bisweilen für Verunsicherung sorgt. Aber die Verwaltung in dem südamerikanischen Land funktioniert: Das peruanische Energie- und Bergbauministerium ("MINEM") hat Element 29 Resources Inc. ( TSX-V: ECU; FRA: 2IK ) soeben die Genehmigung für seine Explorationsaktivitäten auf dem Kupferprojekt Elida in Zentralperu erteilt. Brian Booth, President & CEO von Element 29, bewertete die Genehmigungen als einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen. Er kündigte an, Element 29 wolle die Bohrungen schnell abschließen und bereits Ende 2021 eine Ressourcenschätzung gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101 vorlegen.



Abbildung 1. Der Porphyr-Cluster Elida mit fünf Explorationszielen innerhalb eines 2 x 2 km großen Bereichs, der durch eine Serizit-Pyrit-Alteration gekennzeichnet ist. Ziel 1 ist der Schwerpunkt des aktuellen Bohrprogramms.

Darüber hinaus wurden vorläufige metallurgische Studien an Proben aus früheren Bohrungen eingeleitet. Bohrloch ELID012 lieferte die höchsten Untersuchungsergebnisse mit einem Abschnitt von 503 m mit 0,42 % Cu, 0,046 % Mo, 3,23 g/t Ag und einem CuEq-Gehalt* von 0,58 %, einschließlich 393 m mit 0,46 % Cu, 0,048 % Mo, 3,58 g/t Ag und einem CuEq-Gehalt* von 0,62 % (eine vollständige Auflistung der mineralisierten Abschnitte finden Sie in der Pressemitteilung vom 5. Januar 2021).

Insgesamt sind sechs Bohrungen mit Tiefen von 450 bis 1.000 m geplant. Die Ziele des aktuellen Bohrprogramms sind

i. Erreichen eines Bohrlochabstands, der für die Schätzung einer Mineralressource in einem Teil von Ziel 1 geeignet ist;

ii. die vertikale Kontinuität und Zonierung der Mineralisierung in Ziel 1 zu untersuchen, und;

iii. Verbesserung des Vertrauens in die Grenzen der Mineralisierung, die aus früheren Bohrungen und Aufschlüssen interpretiert wurden.

Ein einziges Bohrloch wird die vertikale Ausdehnung der Mineralisierung bis zu 1.000 m unterhalb der Oberfläche erproben. Die Erkundungstiefe aus früheren Bohrungen lag bei 400 m unter der Oberfläche. Die restlichen Bohrlöcher werden in einem Winkel gebohrt, um Abschnitte in der mineralisierten Zone (Target 1) zu erhalten und Informationen zwischen den bestehenden Bohrlöchern zu liefern.

Über Elida

Elida ist ein Porphyr-Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt innerhalb eines Grundstücks, das aus 28 Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 19.210 Hektar besteht und sich zu 100 % im Besitz von Element 29 befindet. Das Grundstück enthält ein großes, 2 x 2 Kilometer ("km") großes Alterationssystem, das eine Gruppe von Porphyrzentren einschließt, die fünf verschiedene Explorationsziele darstellen. Ein First-Pass-Bohrprogramm, bestehend aus 18 Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 9.880 Metern, das 2014/15 abgeschlossen wurde, identifizierte eine bedeutende Kupfer-, Molybdän- und Silbermineralisierung in Verbindung mit einem Quarz-Monzonit-Porphyrbestand auf Target 1. Die verbleibenden vier großen Ziele sind noch nicht erprobt. Gemäß der aktuellen Bohrgenehmigung kann sich das Unternehmen dafür entscheiden, alle identifizierten Ziele durch Bohrungen zu testen.

Über Element 29 Resources Inc.

Element 29 Resources Inc. ist ein aufstrebendes Kupferexplorationsunternehmen mit einem Portfolio an peruanischen Projekten. Das Hauptziel des Unternehmens ist die Exploration und Erschließung seines Vorzeigeprojekts Flor de Cobre Porphyr-Cu-Mo, das sich im Süden Perus befindet, nur 26 km südöstlich von Freeport-McMoRans Cerro Verde Cu-Mo-Mine. Einschließlich des Elida-Projekts in Zentralperu verfügt das Unternehmen über 22.000 ha an Bergbaukonzessionen in Peru.

Fazit: Der Kupferexplorer Element 29 ist erst seit knapp einem halben Jahr an der Börse und deshalb noch wenig bekannt. Der lange Vorlauf für die Explorationsgenehmigungen konnte in den vergangenen Monaten leicht den Eindruck der Inaktivität vermitteln. Das Gegenteil ist allerdings der Fall: CEO Brian Booth ist ein Profi, der Peru bestens kennt und weiß, was zu tun ist. Das Elida-Projekt, das übrigens sogar nur an zweiter Stelle im Portfolio von Element 29 steht, bietet die Chance, innerhalb kurzer Zeit eine bedeutende Ressource gemäß 43-101 Standard darzustellen. Die eigentliche Entdeckung ist also schon da. Es geht im Wesentlichen darum, sie systematisch in einer Form zu erfassen, die sie für professionelle Investoren bewertbar macht. Booth will auf Elida schon Ende dieses Jahres eine erste Ressource ausweisen. Das mögliche Ziel allein auf Target 1 könnten 200 bis 500 Mio. Tonnen Kupfererz sein. Sollte die 1.000 Meter Tiefenbohrung erfolgreich sein, könnte dieses Volumen noch übertroffen werden, denn die historischen Bohrungen haben bei 400 Metern Tiefe aufgehört. Die Bewertung von Element 29 liegt derzeit 32 Mio. CAD. Dabei dürfte es aber nicht bleiben, denn fortgeschrittene Projekte dieser Art sind rar.

