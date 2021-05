Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken.

Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können erstmal wieder aufatmen. Nachdem der Aktienkurs gestern erneut abgestürzt ist, waren die Befürchtungen über weiter sinkende Aktienkurse groß. Doch Nel ASA schlägt sofort zurück und kann am heutigen Tag überzeugen.

Heute steigt der Aktienkurs um knapp 3 Prozent und 0,05 Euro gegenüber dem gestrigen Börsentag. Dadurch liegt der Wert der Aktie aktuell bei 1,72 Euro. Nachdem die Aktie vor einigen Wochen komplett eingebrochen ist, warten die Anleger auf die Rückkehr zum alten Kursniveau.

Ein Grund für den Einbruch der Aktie könnte die zuletzt dünne Auftragslage für Nel ASA sein. Hierbei fällt vor allem der fehlende Auftrag von Iberdrola ins Gewicht, die in diesem Jahr die Produktion von Dünger in einer nachhaltigen Produktionsstätte starten wollte. Es scheint wohl so, als hätten sich die Beteiligten nicht einigen können.

