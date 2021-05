Anlegerverlag Plug Power auf leisen Schritten zurück an die Spitze! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.05.2021, 12:48 | 48 | 0 | 0 26.05.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich aktuell über beständig steigende Kurse an der Börse. Nachdem die Aktie einen wochenlangen Rückgang des Aktienkurses hinnehmen musste, bewegt sich die Kurve jetzt eindeutig wieder nach oben. Und das alles trotz zuletzt schlechter Nachrichten! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken. Gegenüber dem gestrigen Börsentag steigt der Aktienkurs um 1,63 Prozent und 0,37 Euro. Dadurch liegt der Wert der Aktie derzeit bei 23,05 Euro. Innerhalb von nur zwei Wochen ist der Aktienkurs somit um fast 40 Prozent angestiegen. Das lässt die Anleger nun wieder aufhorchen! Zuletzt wurde bekannt, dass die US-Börsenaufsicht bei Plug Power vorstellig geworden ist. Nachdem die zuletzt veröffentlichten Bilanzen Ungereimtheiten vorwiesen, muss der Quartalsabschluss für das erste Quartal in 2021 erneut überprüft werden. Dies sollte man nun weiter im Auge behalten und auf die Entwicklungen reagieren können. Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer