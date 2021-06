Bechtle meldet Cloud-Kooperation mit Dell-Sparte Virtustream

Bechtle erweitert die Cloud-Aktivitäten mit einer Zusammenarbeit: Partner ist Virtustream, die zum US-Konzern Dell Technologies gehört. „Bechtle bietet Virtustream Cloud-Services über die eigene Clouds-Plattform an und ermöglicht auf diese Weise eine nahtlose Integration in die Hybrid- und Multi-Cloud-Infrastrukturen der Kunden”, so das IT-Unternehmen aus Neckarsulm am Mittwoch.Finanzielle Einzelheiten der Zusammenarbeit ...