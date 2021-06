Delivery Hero verkauft Teile der Balkan-Aktivitäten an Glovo

Delivery Hero trennt sich von Teilen der Geschäftsaktivitäten in der Balkan-Region. Man habe mit Glovo „eine Vereinbarung zur Übernahme von Delivery Hero´s Operationen in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Rumänien und Serbien durch Glovo getroffen”, so das DAX-notierte Unternehmen am Mittwoch.Den Wert der Transaktion gibt Delivery Hero mit 170 Millionen Euro an. Man wolle sich auf den Ausbau der ...