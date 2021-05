Anlegerverlag Ist Johnson & Johnson schon wieder bereit zum Durchstarten? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.05.2021, 13:48 | 12 | 0 | 0 26.05.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers des Corona-Impfstoffes warten gespannt auf die nächste Kurs-Rallye an der Börse. In den letzten Tagen bewegte man sich in kleinen Schritten zurück zu den alten Bestwerten. Jetzt stellen sich die Anleger jedoch die Frage, ob dies in den nächsten Tagen so weitergehen wird. Anmerkung der Redaktion: Durch die Entwicklung des Corona-Impfstoffs gelang Johnson & Johnson der absolute Durchbruch. Doch wie geht es nun weiter? In unserem brandaktuellen Sonderreport haben wir die gesamte Impfstoff-Branche analysiert und geben Einblicke, welche Aktien die größten Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Aktuell liegt der Wert der Aktie bei 138,94 Euro und damit auf einem durchaus soliden Niveau. Gegenüber dem Vortag beträgt der Anstieg minimale 0,04 Prozent und 0,06 Euro. Dadurch befindet sich Johnson & Johnson aber weiterhin in Reichweite vom derzeitigen Allzeit-Hoch, welches am 29. März mit 141,14 Euro aufgestellt wurde. Durch die Freigabe des Impfstoffes konnte ein weiterer Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie gemacht werden. Johnson & Johnson bietet dabei den Vorteil, dass lediglich eine Verabreichung des Impfstoffes benötigt wird. Dadurch ergeben sich speziell in bestimmten Segmenten immense Erleichterungen. Fazit: Die Impfstoff-Aktien wie BioNTech, CureVac & Co. sind derzeit gefragt wie noch nie. In unserer großen Sonderstudie beantworten wir ausführlich, welche Impfstoff-Aktien für Sie die größten Gewinnchancen eröffnen. Diesen können Sie aktuell kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





