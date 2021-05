Demnach sollten beispielsweise der Youtuber Mirko Drotschmann (Social media-Name: MrWissen2go) und mehrere französische Kollegen in ihren Videos behaupten, dass die “Mainstream-Medien” die Todesfälle nach Impfungen mit dem Wirkstoff von BioNTech “ignorieren” würden. Das Budget das für diese Kampagne zur Verfügung steht sei “kolossal” – allerdings sollte der Auftraggeber anonym bleiben.

Es wird also offensichtlich versucht, den Impfstoff von BioNTech in Misskredit zu bringen, um möglicherweise andere Wirkstoffe populärer werden zu lassen. Wer hinter den Anfragen steckt, ist bisher nicht bekannt. Doch Recherchen der angesprochenen Influencer habe eine Adresse in London ausfindig gemacht.

