Foto: finanzbusiness Dirk Brauckmann wechselt in den Vorstand von Avaloq Deutschland Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 170 | 0 | 0 26.05.2021, 14:05 | Bei der deutschen Avaloq-Tochter, Avaloq Sourcing Europe, wird Brauckmann Head of IT und Operations. Er kommt vom Beratungshaus Cognizant Consulting. Dort war er über vier Jahre lang als Head of Banking & Financial Services tätig.

