Seit über 20 Jahren beobachtet Hendrik Leber die Biotech-Branche. Der Gründer von Acatis Investment spricht im neuen BÖRSENFUNK mit Beate Hoffbauer über Biontech. Die Aktie ist für ihn ein "schreiender Kauf".

Hinter dem Impfstoff-Pionier aus Mainz stecke viel mehr als nur das Vakzin gegen das Coronavirus, erklärt Leber im Gespräch mit BÖRSENFUNK-Host Beate Hoffbauer. Der erfahrene Fondsmanager investiert schon seit 1999 in Biotech-Aktien. "Ich habe damals schon so viel Geld mit diesen Aktien verdient, dass ich meine Leidenschaft aufrecht erhalten habe", sagt Leber.

Biontech nennt er eine "richtig runde Firma". Das Unternehmen stehe erst am Anfang einer ganz langen Entwicklung. Und auch die Aktie sei aktuell noch "wahnsinnig billig". Was ihn so optimistisch stimmt, erfahren Sie im neuen wallstreet:online Podcast. Den BÖRSENFUNK gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt.