Roman Brunner wird Mitte 2022 TKB-Präsident

Im Bankrat der Thurgauer Kantonalbank gibt es personelle Veränderungen. Mitte 2022 tritt Präsident René Bock zurück. Der 62-jährige Jurist und Unternehmer wurde 2005 in den Bankrat gewählt. Seit August 2008 präsidiert er das strategische Führungsgremium der TKB. Ende September des laufenden Jahres erfolgt der Rücktritt von Vizepräsident Urs Saxer. Der 65-jährige Unternehmensberater ist seit 2011 Mitglied im neunköpfigen Bankrat und präsidiert den Strategieausschuss.



Stabwechsel im Präsidium

Zum neuen Bankpräsidenten hat das Thurgauer Kantonsparlament Roman Brunner gewählt, der dem Bankrat bereits seit Mitte 2020 angehört. Nach dem Jura-Studium an der Uni Zürich hat Roman Brunner das Thurgauer Anwaltspatent erlangt und in einer Amriswiler Kanzlei Berufspraxis gesammelt, bevor er 2005 zum Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) wechselte. Zuletzt leitete der dipl. Steuerexperte dort als Partner den Bereich Steuern und Recht in St.Gallen. Seit einem Jahr ist Roman Brunner Geschäftsführer der Huwa Finanz- und Beteiligungs AG mit Sitz im Rheintal. Er ist verheiratet und wohnt derzeit in St.Gallen.

