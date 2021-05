NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,04 Prozent auf 132,05 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,57 Prozent.

Leichten Druck auf die Staatspapiere übte die freundlich erwartete Eröffnung am Aktienmarkt aus. Sichere Anlagen waren daher etwas weniger stark gefragt. Nennenswerte Konjunkturdaten stehen im Handelsverlauf nicht an.