TradeRepublic? Flatex? Der wahre unterbewertete Titel lautet…

Berlin hat ein neues Unicorn. Der Broker Trade Republic wird nach einer Finanzierungsrunde mit 5,3 Milliarden Dollar bewertet. In der letzten Runde war der Broker noch mit 730 Millionen Dollar bewertet worden. Der Boom bei den Neo-Brokern und der große Zustrom an (jungen) Kunden sorgt für diesen Bewertungsanstieg. Im Fahrwasser dieser Nachricht könnte die Wallstreet Online-Aktie profitieren. Wir haben sie zuletzt immer wieder empfohlen und der jüngste Kursrückgang war eine sehr gute Nachkaufchance. Zugehörig ist der Smartbroker, der sich in den vergangenen Monaten ebenfalls sehr großer Beliebtheit erfreut und keine Konkurrenz zu den älteren Anbietern scheuen muss. Ende 2020 hatte der Smartbroker bereits 70.000 Depots eröffnet und verwaltete Vermögenswerte in Höhe von 2 Milliarden Euro – Tendenz natürlich steigend.