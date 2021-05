PLATOW-wikifolios: Der DAX verweigert den Ausbruch aus der Range

Der jüngste Aufschwung des DAX hat auch unsere wikifolios beflügelt. Auf Wochensicht sind die Kurse analog zum deutschen Leitindex gestiegen, auch wenn es heute zu Gewinnmitnahmen kam. Die Jahreshochs sind durch den Anstieg der Kurse wieder etwas mehr in Reichweite gerückt. An der Positionierung („einfach Long“) hat sich nichts verändert.

Das für unsere Positionierung mitentscheidende Euwax Sentiment ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Mit aktuell plus 1,23 Punkten befindet sich der 20-Tage-Durchschnitt im neutralen Bereich, weshalb kurzfristig nicht mit einem Wechsel zu „Flat“ oder „Hebel Long“ zu rechnen ist. Der ebenfalls bedeutsame GDL-Indikator weist derweil unverändert die volle Punktzahl (fünf) aus, sodass die Börsenampeln vom übergeordneten Trend her weiter auf Grün stehen.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



