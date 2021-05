Dachwikifolio nähert sich dem Allzeithoch

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht ein Kursplus von 2,1% erzielt und ist damit bis auf 1,1% an das Allzeithoch bei 147,30 Euro herangerückt. Da sich der DAX mit einem Zuwachs von 2,2% geringfügig besser entwickelt hat, ist die Outperformance seit dem Start Ende 2015 leicht auf 9,4 Prozentpunkte geschmolzen. Im laufenden Jahr liegt weiterhin der deutsche Leitindex vorne (12,6% vs. 9,0%).

Der absolute Top-Performer mit einem Wochenplus von 8,5% war allerdings das von Maximilian König betreute wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel. Durch diesen Kursanstieg konnte der Trader die in diesem Jahr bislang noch nicht so überzeugende Performance endlich in den positiven Bereich drehen. Seit unserem Einstieg Ende 2016 beträgt der Wertzuwachs ansehnliche 90,4%, was trotz relativ geringer Gewichtung zu einem Depotbeitrag von 2,3% geführt hat. In dem Portfolio wird eine regelbasierte Trendstärke-Strategie abgebildet, wobei der Trader die Investitionsquote über eine selbst entwickelte Börsenampel steuert. Aktuell ist das Depot zu nahezu 100% mit insgesamt 16 Aktien bestückt. Die starke Wochenperformance verdankt das wikifolio vor allem den Kurszuwächsen bei den Schwergewichten Westwing Group und Verbio.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.



