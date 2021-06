Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hapag-Lloyd kauft zusätzliche Container Hapag-Lloyd investiert in den Ausbau der Containerflotte und bestellt weitere 60.000 TEU Standardcontainer. Man baue damit die Investitionen in die Containerflotte auf 210.000 TEU aus, so das Hamburger Reederei-Unternehmen am Mittwoch. Zur …