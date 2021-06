Foto: finanzbusiness ABN Amro plant Enterprise&Entrepreneur-Initiative auch in Deutschland Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 116 | 0 | 0 26.05.2021, 16:41 | In den Niederlanden und Frankreich ist die Initiative bereits gestartet, nun will ABN Amro-Chef Robert Swaak diese auch im deutschen Markt ausrollen, wie er auf einer gestrigen Journalistenveranstaltung berichtete.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer