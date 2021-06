Mit New Found Gold und Labrador haben es zwei Unternehmen bereits vorgemacht. Jetzt drängt mit Leocor Gold die nächste Neufundland-Mine auf den Markt - und dieses Mal stehen die Vorzeichen sogar noch besser.

Goldrausch im kanadischen Neufundland! Mit steigenden Goldpreisen wird der Osten Kanadas zu einem neuen Hotspot für Explorationsunternehmen. Player wie New Found Gold, Labrador Gold und nun auch Leocor Gold (CSE: LECR) versprechen in diesem neuen Goldrausch erhebliches Aufwärtspotenzial.



Leocor ist hierzulande bis dato völlig unbekannt: Die Anteile der Gesellschaft notieren an der Canadian Securities Exchange (CSE), an der US-Börse OTC und seit Herbst 2020 auch in Frankfurt.



Leocor Gold +++ CSE: LECR +++ WKN: A2QAR2



Da das Unternehmen erst seit wenigen Monaten in der jetzigen Form besteht, können Anleger hier zu einem sehr frühen Zeitpunkt bei der sich entfaltenden Leocor-Story dabei sein. Im Erfolgsfall haben Sie einen großen Gewinner von morgen im Depot, mit dem Sie das volle Potenzial des laufenden Gold-Bullenmarktes ausschöpfen.



In den vergangenen sechs Monaten hat sich Leocor (WKN: A2QAR2 – CSE: LECR) in einem der spannendsten Bergbaugebiete der Welt positioniert: Das "Atlantic Gold Portfolio" der Company umfasst stolze 152.882 Hektar mit sieben Projektgebieten, verteilt auf drei Bergbauzonen: The Western Exploit Distrikt, Baie Verte Distrikt und den Gander Distrikt in der Dunnage Zone im Norden von Neufundland. Frühere Explorationen - meist Bodenproben - deuten hier vielfach auf hochgradig mineralisierte Lagerstätten sowie auf enormes Potenzial für Goldvorkommen in großem Maßstab.







Gold wird 2021/22 alle überraschen: Inzwischen hat der Goldpreis das mittel- und langfristige Momentum eindeutig in seinem Rücken. Gold- und Silberminenaktien bieten Ihnen deshalb ein ausgezeichnetes Chance/Risiko-Verhältnis. Wer also die 2020er Goldrallye verpasst hat, bekommt nun eine zweite Chance!



Auch Leocor Gold (WKN: A2QAR2 – CSE: LECR) dürfte von dieser Monster-Rallye weit nach oben gerissen werden, zumal das Unternehmen aufgrund seiner Lokation und der absehbaren Potenziale bis heute als absoluter Geheimtipp gelten darf.



Der Hintergrund: Neufundland steht vor der aggressivsten Goldexplorationsphase seit dem Goldrausch von 1988/89 als 80% der bekannten Goldvorkommen entdeckt worden waren – und Leocor mischt genau hier mit!



New Found Gold ist das neue Zugpferd in Neufundland



Vor allem New Found Gold (NFG) lockt mit seinem hochgradig vererzten Queensway-Projekt im Nordwesten der Stadt Gander viele neue Player und Investoren nach Neufundland. Der einst kleine Explorer ist inzwischen über 1,8 Mrd. CAD schwer – aus gutem Grund! Bereits an der Oberfläche wurde im dortigen Exploits-Goldgürtel vielfach sichtbares Gold entdeckt - und im Umkreis von 30 Kilometern sind inzwischen mehr als 20 Goldvorkommen bekannt. Dass Explorer tatsächlich sogar auf sichtbares Gold stoßen, ist in der Branche äußerst selten!



NFG stößt derzeit immer wieder bei Bohrungen auf extrem hohe Goldgehalte im Gestein: Zu den jüngsten Bohrerfolgen innerhalb eines 200.000-Meter-Bohrprogrammes gehören 261,3 g/t Gold über 7,2 Meter sowie 146,2 g/t Gold über 25,6 Meter, um nur einige zu nennen! Inzwischen geht man sogar davon aus, dass NFG eine Lagerstätte im Stil von Kirkland Lake Gold’s Fosterville Mine (Australien) entdeckt hat!



New Found Gold ist mit seiner signifikanten Goldentdeckung in Neufundland eindeutig einer der großen neuen Shootingstars der Branche, weshalb hier neben Palisades Gold (31%) auch Investmentlegende Eric Sprott (18%), Novo Resources (10%) sowie Goldcorp-Gründer Rob McEwen (6%) signifikant beteiligt sind. Inzwischen hat sich der Aktienkurs in kurzer Zeit bereits vervielfacht!







Auch Labrador Gold hat sich in dieser Zone positioniert



Das „Mega-Magnet“ New Found Gold zeigt natürlich Wirkung – immer mehr Explorer entdecken Neufundland für sich: Und auch Labrador Gold (TSXV: LAB) mischt hier inzwischen kräftig mit: Das erst im März 2020 eingekaufte Kingsway-Projekt dürfte sich ebenfalls als großer Coup erweisen, denn es teilt sich mit dem Queensway-Projekt dieselbe Verwerfungszone.



Inzwischen wurden auch hier diverse Goldadern entdeckt und ein umfassendes Bohrprogramm aufgenommen. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde waren einmal mehr New Found Gold und Eric Sprott stark beteiligt, was zeigt wo die Reise hingeht. Am Ende dürfte ein ganz neuer, womöglich sogar konsolidierter Mining-Distrikt im Herzen Neufundlands entstehen, der sich bis hin zu den Leocor-Liegenschaften erstrecken könnte!



Der Labrador-Aktie hat die jüngste Entwicklung zumindest nicht geschadet – ganz im Gegenteil! Sie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht– eine Performance, die Leocor Gold (WKN: A2QAR2 – CSE: LECR) erst noch bevor steht.



Leocor Gold mit riesigen Flächen nordwestlich von Queensway



Und nun wird es wirklich interessant, denn Leocor Gold kann diese Erfolge durchaus auch etwas weiter nordwestlich des Queensway-Projektes einfahren! Im westlichen Teil des Exploits-Goldgürtels hat sich der neue Player eine 144.000 Hektar große Pole-Position eingekauft – im so genannten Western Exploit Distrikt. Das weitläufige Areal wurde Leocor von dem überaus erfolgreichen Prospektor Shawn Ryan empfohlen, der inzwischen als technischer Berater des Unternehmens fungiert.



Tatsächlich hat Leocor Gold hier beste Chancen fündig zu werden: Geologen sprechen jenem Exploits-Goldgürtel massives Potenzial für noch viele weitere Neuentdeckungen zu. Ähnlich wie im bekannten Carlin-Trend in Nevada dürfte sich auch im Exploits-Goldgürtel in Neufundland die Geologie mehrfach wiederholen. Stimmt diese These, wären Explorationsflächen vor Ort reines Gold wert: Dies ist eine einmalige Gelegenheit für Leocor, denn der Großteil der Claims hat bis heute keine moderne Goldexploration erfahren und bis zu New Found Gold´s Projektgebiet sind es nur rund 75 Kilometer Luftlinie!







7 Projekte in der Frühphase = exorbitante Kurs-Chancen



Unterm Strich vereint das Unternehmen unter seinem Dach sieben Liegenschaften in 3 Bergbau-Destrikten mit einer Gesamtfläche von 152.882 Hektar, das sind umgerechnet rund 1.529 Quadratkilometer!



Mehrheitlich handelt es sich hierbei um Projekte in einer sehr frühen Explorationsphase. Deren Ressourcenpotenziale sind bis dato nur grob zu kalkulieren, da keine Bohrergebnisse vorliegen, was Leocor Gold (WKN: A2QAR2 – CSE: LECR) in den kommenden Quartalen ändern wird. Vielfach sind nur mineralisierte Oberflächen- und/oder Grabenproben oder geophysikalische Luftbilder bekannt. Anhand der bis dato gewonnenen Daten lässt sich aber bereits die viel versprechende Geologie der Vorkommen recht gut abschätzen!



Leocor vor einem Berg Arbeit



2021/22 muss Leocor nun das wahre Potenzial seines Projektpaktes heben. Entsprechende Vorarbeiten für die Suche nach entsprechenden Goldvorkommen sind gemacht, wobei wir davon ausgehen, dass sich die Geologen zunächst auf die 3 Projekte im Western Exploit Distrikt konzentrieren.



Das vom Prospektor Shawn Ryan empfohlene Gelände mit ganzen 144.000 Hektar Fläche ist für jede Menge Neuentdeckungen gut, die eine nachhaltige Rallye der Leocor-Aktie auslösen können. Nur weil die Arbeiten erst noch anlaufen müssen, ist die Aktie von Leocor Gold (WKN: A2QAR2 – CSE: LECR) überhaupt auf dem aktuellen Bewertungsniveau zu haben. Entsprechende Erfolgsmeldungen aus Neufundland dürften hier schnell hohe Wellen schlagen!



Mit nur 31,5 Millionen ausstehenden Aktien ist die Aktienstruktur äußerst sauber, was schnelle Kursbewegungen möglich macht. Auch der bislang schmale Börsenwert von rund 20,5 Mio. kanadischen Dollar zeigt, dass hier leicht massiv höhere Notierungen möglich sind.



Geheimtipp mit nur 20 Mio. CAD Börsenwert!



Derzeit ist Leocor Gold wohl noch ein Geheimtipp, denn Investoren stürzen sich auf weiter fortgeschrittene Neufundland-Player wie die genannten New Found Gold und Labrador Gold: Deren Kurse heben gerade ab, was jederzeit auch bei Leocor eintreten kann.



Sie wissen jetzt: Leocor Gold ist drauf und dran in die Fußstapfen von New Found Gold oder Labardor Gold zu treten. Alle drei Unternehmen sind im Exploits-Goldgürtels aktiv, weisen aber höchst unterschiedliche Bewertungen auf:



New Found Gold: > 1,8 Mrd. CAD



Labrador Gold: 185 Mio. CAD



Leocor Gold: 20,5 Mio. CAD







Das kanadische Goldunternehmen Leocor Gold ist jetzt mit über 1.440 Quadratkilometern Explorationsfläche im Western Exploit Distrikt einer der größten Landbesitzer im Exploits-Goldgürtel, kommt aber nur auf einen Bruchteil der Bewertung obiger Branchenkollegen. Das könnte sich sehr schnell ändern: Leocor besitzt ein Landpaket in einem Gebiet, das inmitten eines beginnenden Goldrausches liegt. Die erworbenen Flächen sind hochpotent, wurden aber bislang wenig oder keiner modernen Exploration unterzogen.



Fakt ist: Die Leocor-Aktie ist (noch) kaum bekannt und daher bislang ein absoluter Geheimtipp. Deshalb: Frühzeitig positioniert zu sein, dürfte sich im Erfolgsfall überproportional stark auszahlen.



Platzieren Sie deshalb die Aktie von Leocor Gold (WKN: A2QAR2 – CSE: LECR) als potenziellen Nachfolger von New Found Gold und Labrador Gold ganz oben auf Ihrer „Watchlist“. Wir sehen hier eine höchst lukrative Ausgangssituation für einen Gold-Explorer mit Multibagger-Chancen!











