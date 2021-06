Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Steinhoff Pepco feiert Börsenpremiere in Warschau Seit heute notieren die Aktien der Steinhoff-Tochter Pepco an der Börse in Warschau (Polen). Ausgegeben wurden die Aktien von Pepco bei Börsengang zu je 40,00 PLN. Am Mittag notieren die Papiere in Warschau bei 44,05 PLN. Im bisherigen Tagesverlauf …