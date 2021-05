Demnach erzielten die Tübinger im ersten Quartal einen geradezu lächerlichen Umsatz von rund zehn Millionen Umsatz, mussten vor Steuern aber einen Verlust von über 110 Millionen Euro ausweisen. Damit hat CureVac allein im ersten Quartal beinahe so viel Verlust angehäuft wie im gesamten Jahr 2020 (130 Millionen Euro).

Doch solche Zahlen sind in der aktuellen Phase des Unternehmens völlig normal, sodass der Aktienkurs keineswegs geschockt ist. Im Gegenteil. Vermutlich wird die Aktie auch den dritten Tag in Folge an der Nasdaq im Plus beenden. Mittlerweile fehlen nur noch rund fünf Prozent Kursgewinn bis zu den Sechs-Monats-Hochs von 121,89 US-Dollar.

