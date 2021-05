Der Brennstoffzellen-Spezialist Plug Power sorgt weiter für Furore. Wie das Management soeben bekannt gab, haben die Amerikaner mit dem britischen Konzern Johnson Matthey (JM) einen neuen Deal eingetütet. So will Plug Power bei seinen Elektrolyseuren zukünftig verstärkt auf Materialien von JM setzen. Plug Power erhofft sich damit eine deutliche Leistungssteigerung seiner Systeme zu erreichen. Insbesondere im Bereich Haltbarkeit und Effizienz!

Die Anleger honorieren diese Absichtserklärung mit einem kräftigen Kurssprung. Aktuell steht der Kurs fast sieben Prozent im Plus und kratzt damit erstmals seit Ende April wieder an der 30-Dollar-Marke. Seit rund zwei Wochen befindet sich der Kurs im Rallye-Modus. Denn alleine seit dem Tief am 11. Mai hat sich Plug Power mittlerweile um über 60 Prozent verbessert!

Fazit: Damit hat Plug Power die Handbremse nun endgültig gelöst und beginnt wieder kräftig zu steigen. Doch wie weit kann es überhaupt nach oben gehen? Und wie groß sind die Risiken bei dieser volatilen Aktie? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen Plug-Power-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei nachlesen können. Einfach hier klicken.