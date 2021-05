Anfang letzten Jahres markierte Nike bei 104,70 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt und ging anschließend in einen crashartigen Ausverkauf ausgelöst durch die Corona-Krise über. Nach einem Verlaufstief von exakt 60,00 US-Dollar änderte sich die Trendrichtung, noch im selben Jahr erreichte Nike einen Rekordstand von 147,95 US-Dollar. Ende letzten Jahres forderte der steile Anstieg jedoch seinen Tribut und führte in den aktuell laufenden Abwärtstrend. Dabei kam es zu einem Test des 200-Tage-Durchschnitts, der in diesem Bereich für einen Boden sorgen konnte und die letzte untergeordnete Anstiegsphase ausgelöst hatte. Dabei drängt sich zunehmend der Verdacht einer bullischen Flagge auf, die im besten Fall frisches Aufwärtspotenzial freisetzen könnte.

Triggermarke klar definiert

Solange der aktuelle Abwärtstrend weiter verfolgt wird, kann man sich ruhig noch etwas zurücklehnen. Sobald aber das Niveau von mindestens 142,00 US-Dollar bei der Nike-Aktie per Wochenschlusskurs getriggert wird, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zunächst an die Jahreshochs bei 147,95 US-Dollar merklich an. Erweitertes Kurspotenzial kann sogar bei 158,36 US-Dollar für Nike bei entsprechender Kursstärke abgeleitet werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DV2HFS ergibt sich somit eine Renditechance von X Prozent. Sollte Nike jedoch den EMA 200 und die aktuellen Jahrestiefs bei 125,44 US-Dollar bärisch kreuzen, würde dies mit einem Verkaufssignal zurück an 104,70 US-Dollar einhergehen können.