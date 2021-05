Homes & Holiday AG: Nach erfolgreichem operativen Turnaround Kapitalherabsetzung geplant - Trotz Pandemie EBITDA (Konzern) von € -1,8 Mio. auf rund T€ -191 verbessert - Kerngeschäft Immobilienvermittlung auf den Balearen mit positivem EBITDA - Bilanz durch Abschreibungen und Wertberichtigungen bereinigt - Ausblick: Positives EBITDA (Konzern) in 2021 möglich - Vorschlag an Hauptversammlung: Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1

München/Palma de Mallorca, 26. Mai 2021. Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9), Spezialist für Ferienimmobilien in Spanien, hat sich im Jahr 2020 in einem sehr schwierigen Marktumfeld positiv entwickelt. Trotz der Corona-Pandemie mit ihren massiven Auswirkungen auf Tourismus und Reiseaktivitäten wurde der Verlust auf allen Ebenen sehr deutlich reduziert. Unter anderem wurde das operative Ergebnis (EBITDA) im Konzern von € -1,8 Mio. auf rund T€ -191 verbessert. Damit zahlt sich die 2018 eingeleitete strategische Fokussierung auf die Balearen in Verbindung mit einer signifikanten Anpassung der Kostenstrukturen mehr und mehr aus. So wurde im Kerngeschäft Immobilienvermittlung auf den Balearen ein operativer Gewinn (EBITDA) von rund T€ 363 erzielt. Die Ferienhausvermietung war naturgemäß stärker von den Reiseeinschränkungen betroffen. Der Umsatz in diesem Segment brach um 55 Prozent ein und es wurde ein EBITDA von rund T€ -170 verbucht.

Im Rahmen der Fokussierung auf die Balearen wurde das Deutschlandgeschäft - bis auf die Unternehmenszentrale in München - eingestellt. Daher wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 das als Finanzanlage bilanzierte Deutschlandgeschäft weitestgehend abgeschrieben. Außerdem wurden auf die im Bereich Ferienvermietung aktiven Tochtergesellschaften außerplanmäßige Wertberichtigungen vorgenommen. Die negativen Einmaleffekte aus den Abschreibungen und Wertberichtigungen haben das Nettoergebnis im Jahr 2020 auf Konzernebene mit rund € 0,13 Mio. belastet. Im Einzelabschluss der Gesellschaft (AG) waren es rund € 15,8 Mio. Auf die Liquidität hatten die Sondereffekte keine Auswirkungen - weder im Konzern, noch in der AG. Trotz dieser Einmaleffekte konnte das Konzern-Nettoergebnis von € -2,3 Mio. auf € -1,7 Mio. verbessert werden.