Wenn das kein Zeichen von Stärke ist! CureVac ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn der Kurs klettert beinahe täglich weiter nach oben. Auch heute liegt CureVac Stand jetzt im Plus und verbessert sich auf über 116 US-Dollar. Dabei mussten die Tübinger heute echte Hiobsbotschaften verkündigen. Denn die Zahlen für das erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres sind geradezu katastrophal ausgefallen!

So musste CureVac im ersten Quartal einen Verlust von 112 Millionen US-Dollar hinnehmen! So viel haben Forschung und Entwicklung des Impfstoffs CVnCoV verschlungen. Im Vorjahresquartal lag das Minus lediglich bei knapp 24 Millionen Euro. Der “läppische” Umsatz von rund zehn Millionen Euro dürfte allerdings in Kürze explodieren, sobald die Zulassung für den Impfstoff da ist.

Der Rallye am Aktienmarkt tut dieses Ergebnis allerdings keinen Abbruch. So verbessert sich die Aktie heute den dritten in Folge und nimmt damit Kurs auf das Mai-Top von 121,89, das gleichzeitig den höchsten Stand seit sechs Monaten bedeutet. Alleine in den vergangenen 14 Tagen hat CureVac rund 25 Prozent zugelegt!

Wann kommt die Zulassung für CureVac und wie geht es mit dem Aktienkurs dann weiter? Hebt die Aktie komplett ab? Oder sind die positiven Nachrichten schon eingepreist? Mit diesen Fragen beschäftigt sich unsere große CureVac-Analyse, die Sie an diesem Pfingstwochenende ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.