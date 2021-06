Salesforce, Dell, Medtronic und Autohome: Diese Zahlen könnten Sie erwarten

Wenn es um Unternehmensnachrichten geht, gehören die Zahlenbekanntgaben bei Salesforce, Dell und Medtronic am Donnerstag zu den Highlights.

Während am Donnerstagvormittag der Herzschrittmacher-Spezialist Medtronic (WKN: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115) seine neuesten Quartalsergebnisse bekanntgibt, ist am Abend SAP-Rivale Salesforce (WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024) an der Reihe.

Vorbörslich melden ab etwa 13.00 Uhr MESZ: