René Wolfram Tradingchance: Zucker vor Rallye?! Anzeige Autor: realmoneytrader | 27.05.2021, 06:39 | 109 | 0 27.05.2021, 06:39 | Aktuelle Tradingchance im Zucker auf der Longseite Aktuelle Tradingchance im Zucker auf der Longseite Durch das La Nina Phänomen (Wetterphänomen im pazifischen Raum) sind Rohstoffe, wie Kaffee und Zucker in diesem Erntejahr anfälliger für Preisschocks, als in durchschnittlichen Jahren. Teilweise sehen wir dies auch bereits in deutlichen Preisaufschlägen. Nun steht ab Juni eine saisonal typischerweise starke Phase bevor, wie man anhand unseres RW Seasonal Charts sehen kann. Bei den RW Seasonals gewichten wir nach Gleichförmigkeit, und lassen somit Einmaleffekte nicht zum Tragen kommen, was bei einer "Wette" auf Regelmäßigkeit eminent wichtig ist. Unsere saisonalen Charts für sämtliche Märkte finden Sie hier: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Intermarket-Forecast Doch Saisonalitäten sind, auch wenn sie gut ausgearbeitet sind, starre Muster. Darum betrachten wir noch eine dynamische Komponente in Form des intermarketbasierten Forecasts. Dieser zeigt ab Anfang Juni steigende Notierungen bis Ende Juli beim Zuckerpreis an. Ich möchte demnach im Zucker für die kommenden Wochen auf der Longseite Chancen suchen und nutzen. Unter anderem mit folgendem Produkt: Übrigens: Am Sonntag, den 30.05. ab 13 Uhr findet ein Online-Seminar zum Thema Intermarkets & Forecasts statt, in dem 5 Forecasts geschult werden (DAX/S&P 500, Gold, Platin, Rohöl und Bitcoin). Infos & Anmeldung hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/thementag-forecasts-in ... Gold jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



0 Autor abonnieren

