Insgesamt kann seit März letzten Jahres eine intakte Aufwärtsbewegung beim Silber-Future abgeleitet werden, diese führte auf ein Spitzenwert Anfang dieses Jahres von 30,00 US-Dollar aufwärts. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung im ersten Quartal zurück auf 24,00 US-Dollar setzte nach Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend wieder eine Aufwärtsbewegung bis an die Kursmarke von 28,75 US-Dollar in der abgelaufenen Woche ein. Doch mit jedem weiteren Tag nehmen Anleger immer mehr Geld vom Tisch und sorgen bislang für eine grobe Seitwärtsbewegung. Gut möglich, dass es nun zu einer zwischengeschalteten Konsolidierung kommt.

The trend is your friend

Prinzipiell dürfte es unterhalb eines Niveaus von mindestens 27,20 US-Dollar zu einer zwischengeschalteten Konsolidierung kommen, Ziele wären dann im Bereich von 26,64 und grob 26,00 US-Dollar für den Silber-Future auszumachen. Hierzu könnte dann beispielsweise ein Short-Investment über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA4VG1 eingegangen werden. Alternativ kann um 26,00 US-Dollar herum ein Long-Investment in Erwägung gezogen werden. Ein nachhaltiger Ausbruch mindestens über 29,00 US-Dollar (steigend) in dieser Woche dürfte zu einem direkten Gipfelsturm an 30,00 US-Dollar führen. Dieses Szenario wird allerdings nur mit erheblichen Schwierigkeiten umzusetzen sein.