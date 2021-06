Die Wellen um Impfungen für Kinder schlagen wieder hoch. Eine generelle Impfpflicht für Kinder soll es nicht geben. Das belastet die Titel von Biontech und Pfizer, die eine Zulassung in Europa anstreben.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) wird offenbar nicht der Meinung der Bundesregierung anschießen, Impfung gegen Corona von Schülerinnen und Schülern vor Beginn des neuen Schuljahres zu empfehlen. Die Stiko tendiere gegenwärtig dazu, nach der noch für Mai erwarteten EU-Zulassung des Vakzins von Biontech/Pfizer keine allgemeine Impfempfehlung für Zwölf- bis 15-Jährige auszusprechen.

Vielmehr werde es wahrscheinlich nur eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe mit bestimmten chronischen Erkrankungen geben. Begründet wurde dies unter anderem mit einer unbefriedigenden Datenlage, um die Folgen einer Corona-Erkrankung für diese Altersgruppe und mögliche Risiken durch eine Impfung miteinander abwägen zu können.

Pfizer-Aktie auf dem Rückzug

Die Biontech-Aktie schwächelte in den vergangenen Wochen, seit einigen Tagen schließt sich der Titel von Pfizer an. Zwar wird der Aktienkurs beim großen Pfizerkonzern nicht nur durch Corona-Impfstoffe bestimmt, aber sie hatten dem Unternehmen in den vergangenen Monaten einen ordentlichen Gewinnschub gegeben.

Aktuell erweist sich der Widerstand knapp über 40 Euro als zu hoch, die Aktie tritt den Rückzug an und orientiert sich in Richtung der Unterstützung bei 38 Dollar. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls abwärts gerichtet, so dass ein baldiger Test der Unterstützung wahrscheinlich ist. Auch der Aufwärtstrend seit Anfang März ist gestern geknackt worden, was ebenfalls für eine Konsolidierung spricht.