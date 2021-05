Ab heute kann regelmäßig mit neuen Bohrergebnissen gerechnet werden und die Aktie verteidigt ihren Zuwachs auf beeindruckende Weise

Das Ziel von Tocvan ist es, ähnliche Gold-Silber-Gehalte wie seine beiden großen Nachbarn nachzuweisen: • Die Colorada-Mine von Argonaut Gold Inc. (Marktkapitalisierung: $980 Mio.) verfügt über Gold-Silber-Reserven mit einem Durchschnittsgehalt von 0,59 g/t Gold und 8,75 g/t Silber. • Das in Kürze in Produktion gehende Santana-Projekt von Minera Alamos Inc. (Marktkapitalisierung: $314 Mio.) zeigte einen Durchschnittsgehalt von 0,65 g/t Gold in einer 50.000 t Großprobe ("bulk sample").

• Sowohl Argonaut als auch Minera haben während den letzten Jahren erfolgreich bewiesen, dass Gold-Gehalte im Bereich von 0,5 g/t Gold ausreichend sind, um einen hochrentablen Tagebau in Mexiko zu betreiben, da die Produktionskosten und Minenbaukosten dort vergleichsweise gering sind.

Tocvan verkündete heute die folgenden Bohrergebnisse :

• 29 m @ 0,71 g/t Gold (beginnend direkt an der Erdoberfläche), wobei die ersten 3,1 m mit 2,6 g/t Gold vererzt sind, sowie 6,1 m @ 1,9 g/t Gold (ab 22,9 m). Nach dieser recht hochgradigen Zone direkt an der Erdoberfläche traf die Bohrung nach 67,1 m auf eine weitere lange Goldzone mit 24,4 m @ 0,56 g/t Gold, sowie 9,2 m @ 1,3 g/t Gold und 14 g/t Silber ab 79,3 m.

• Zusammen genommen erzielte dieses Bohrloch (JES-21-38) also 53,4 m @ ca. 0,65 g/t Gold – ein hervorragendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass diese Bohrung ausserhalb (nördlich) der Main Zone Lagerstätte stattfand, wie die heute veröffentlichte Karte zeigt:



Vollbild / Die Karte zeigt die etablierte Main Zone Lagerstätte (in rot) mit den 3 heute veröffentlichten Bohrergebnissen (in grün) und den 14 weiteren Bohrlöchern (in rot), die sich bereits im Labor befinden.

• Im Dezember 2020 bohrte Tocvan direkt in der Main Zone und erzielte 94,6 m @ 1,6 g/t Gold. Das Ziel von Tocvan war es mit diesen 3 Bohrlöchern, die Main Zone im Norden zu vergrößern. Die heute veröffentlichten Ergebnisse haben also dazu beigetragen, die Main Zone erfolgreich nach Norden zu vergrößern, um einen noch größeren Tagebau ins Visier nehmen zu können. Da die Gold-Gehalte am nördlichen Rande der Main Zone noch immer mit etwa 0,5 g/t Gold angereichert sind, eignet sich dieser Bereich also ebenfalls für einen Tagebau. Dass die Gold-Gehalte ausserhalb der Main Zone geringer sind als im Kern der Lagerstätte ist normal (Hauptsache im Bereich von 0,5 g/t Gold).

• Wie die Karte oben zeigt, bohrt Tocvan mit dem laufenden Phase-2-Bohrprogramm fast ausschließlich ausserhalb der Main Zone: Erstens, um die Main Zone zu vergrößern und zweitens, um Neuentdeckungen auf anderen Grundstücksteilen zu machen. Dieses Bohrprogramm ist also nicht darauf ausgelegt, die hochgradigen Bohrerfolge aus der Main Zone zu wiederholen (ca. 17.700 m historische Bohrmeter). Anstatt hochgradige Bohrerfolge aus der Vergangenheit zu wiederholden, kann das Phase-2-Bohrprogramm somit einen großen Unterschied machen und die Main Zone stark vergrößern, wobei die Hälfte aller Bohrungen auf Grundstücksteilen stattfindet, die Tocvan neu identifiziert hat.

• Der folgende heute veröffentlichte Querschnitt durch die Main Zone zeigt, wie die Lagerstätte nördlich vergrößert wurde, direkt an der Erdoberfläche vorkommt und sich in der Tiefe und nach Nordosten fortsetzt bzw. für weitere Bohrungen "offen" ist (d.h. sie kann noch weiter vergrößert werden):



Vollbild / Da der rote Bereich mehr als 0,5 g/t Gold aufweist, kann auch der angrenzende Bereich (mehr als 0,15 g/t Gold) mit einem Tagebau abgebaut werden.



Vollbild / Trotz dem starken Anstieg der Tocvan-Aktie in den letzten Wochen beträgt die Börsenbewertung noch immer vergleichsweise günstige 26 Mio. EUR.

Fazit & Ausblick

Tocvans Chefgeologe, Brodie Sutherland, betonte in der heutigen News die Bedeutung der erzielten Bohrerfolge: "Wir sind mit diesen Ergebnissen aus der frühen Bohrphase sehr zufrieden. Während wir nördlich der Zone Main vorgestoßen sind, haben wir bedeutende Mineralisation gefunden. Wir sind besonders erfreut, die Fortsetzung der Mineralisation 30 m entfernt entlang dem Streichtrend unseres vorherigen Bohrlochs JES-20-36 zu sehen, das 24,2 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber durchbohrt hat. Die noch ausstehenden Laborergebnisse der restlichen Bohrlöcher werden sich größtenteils auf unsere neuen Zielgebiete konzentrieren, da wir weiterhin das Potential von Pilar erschließen wollen."

Die Main Zone Lagerstätte konnte mit den heutigen Bohrergebnissen um beachtliche 30 m nach Norden vergrößert werden. Eine noch größere Tagebau-Mine ist also das Ziel von Tocvan, das heute erfolgreich bestätigt wurde.

Dass die ersten Bohrergebnisse so schnell veröffentlicht werden, ist überraschend und zeigt, wie schnell es in Mexiko vorangeht. Zudem bedeutet dies, dass die nächste Runde an Bohrergebnissen schon nächste oder übernächste Woche eintreffen können. Da Tocvan bis dato 2900 m von insgesamt 4000 m geplanten Bohrmetern abgeschlossen hat, kann mit einem stark erhöhten Newsflow während den nächsten Wochen und Monaten gerechnet werden. Von großem Interesse sind nicht nur die Bohrungen am Rande der Main Zone, sondern vor allem die Bohrungen auf den neu identifizierten Grundstücksteilen (New Triple Vein Zone und 4-Trench), da dort bedeutende Neuentdeckungen gemacht werden können.

Wir Aktionäre dürfen also gespannt sein, was die nächsten Wochen ans Tageslicht bringen werden. Der "Home Run", den CEO Derek Wood Anfang der Woche in einem Interview im US-Radio allen Aktionären in Aussicht gestellt hat (siehe hier), wird immer mehr zur Realität. Da Tocvan nur 28 Mio. Aktien im Markt hat, kann vor allem das neue US-Börsenlisting entscheidend dazu beitragen, dass die Tocvan-Aktie zur Mangelware wird und sich so unaufhaltsam nach Norden schraubt. Das US-Listing wurde bereits beantragt und sollte in den nächsten 1-3 Wochen genehmigt sein. Der beliebte US-Analyst und Radio-Moderator Ellis Martin hat diese Woche mit der Berichterstattung über Tocvan begonnen, sodass die Tocvan-Aktie mit weiteren Interviews und Podcasts eine hohe Bekanntheit vor allem im US-Anlegermarkt erreichen kann, denn bisher war es US-Amerikanern nur stark begrenzt möglich, Aktien direkt in Kanada zu handeln. Dies sollte sich in Kürze mit dem geplanten US-Listing ändern und zusätzlichen Druck auf die sehr sehr wenigen im Markt verfügbaren Aktien ausüben.

Das Pilar Gold-Silberprojekt: Inmitten großer Goldminenprojekte



Vollbild / Die Pilar-Grundstückskarte zeigt, dass Tocvan in den letzten Monaten neben der etablierten Main Zone einen 1200 m langen Gold-Silber-Trend an der Erdoberfläche entdeckte, der nun erstmals mit Bohrungen getestet wird.



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet nur 50-80 km von 2 bedeutenden Gold-Silber-Projekten entfernt: Die La Colorada Goldmine von Argonaut Gold Inc. (Börsenbewertung: $980 Mio.) und die Santana Goldmine (Produktionsstart in Kürze) von Minera Alamos Inc. Börsenbewertung: $314 Mio.).



Tocvans Phase-1-Bohrprogramm (Dezember 2020) erzielte mitunter bessere Bohrergebnisse als der Großteil der Bohrergebnisse von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc.



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 28.063.829



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $1,35 CAD (26.05.2021)

Marktkapitalisierung: $38 Mio. CAD



Vollbild / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,924 EUR (26.05.2021)

Marktkapitalisierung: €26 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research. Die Nutzungsrechte am Titelbild wurden von FabreGov erworben.