(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem jüngsten Rekordhoch dürfte sich der Dax am Donnerstag weiter schwer tun. Der X-Dax als signalisierte für den deutschen Leitindex bei 15 452 Punkten ein minimales Plus. Für sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls eine kaum veränderte Eröffnung ab.

Schon am Dienstag hatte der Dax die im frühen Handel erreichte Bestmarke nicht halten können und nur ein knappes Plus ins Ziel gerettet - zur Wochenmitte fehlte es ihm ebenfalls an Schwung. "Einmal mehr zeigt sich, dass das derzeit zu beobachtende Momentum nicht ausreicht, um die Gewinnstrecke nochmals (deutlich) auszubauen", schrieben die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Tagesausblick. "Angesichts verschiedener Warnsignale seitens der Charttechnik nimmt die Gefahr erneuter Rücksetzer wieder zu."