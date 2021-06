Unser Neuzugang auf der Hotlist wurde bislang in unserem Börsendienst recht stiefmütterlich behandelt. Es geht um Peloton. Die Aktie war uns schlichtweg zu teuer. Peloton bietet hochwertige moderne Trainingsgeräte an und verkauft via Abo die passenden Kurse über den hochauflösenden Bildschirm. Am Anfang stand das bekannte Peloton-Bike, mittlerweile gibt es auch Laufbänder und Fitness-Geräte. Mit der Schließung der Gyms ging es für Peloton 2020 durch die Decke. In den vergangenen Monaten wurde die Rally konsolidiert. Wir ihr dem Chart entnehmt, notiert die Aktie aktuell über 40 Prozent vom Rekord entfernt. Zwar öffnen die Gyms nun wieder, die neue Form des Trainings wird uns aber sicher erhalten bleiben. Im etwas kompetitiveren Sport erlebt die Radsport-Plattform ZWIFT derzeit starken Zustrom. Peloton setzt als hochpreisiger Anbieter perfekt bei der Urban-Hippen-Bevölkerung an und dürfte sich daher dauerhaft etablieren. Das Sportgerät als stylisches Element im Loft kennt man ja seit Patrick Bateman