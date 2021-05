Seit der unsäglichen Monsanto-Übernahme sind die Bayer-Anwälte beinahe ausschließlich mit der leidigen Glyphosat-Affäre beschäftigt. Es wurden unzählige Versuche unternommen, sich mit den Klägern zu einigen. Damit ist jetzt Schluss! Nachdem ein US-Bundesrichter dem von Bayer vorgeschlagenen “Sammel-Vergleich” erneut eine Abfuhr erteilte, stellt das Unternehmen die Bemühungen ab sofort ein. Stattdessen fährt Bayer schwere Geschütze auf!

So kündigten die Leverkusener noch in der Nacht einen “Fünf-Punkte-Plan zum effektiven Umgang mit potenziellen künftigen Glyphosat-Klagen an”. Gleichzeitig bekräftigt Bayer die Strategie, den Verkauf des Pflanzenschutzmittels Roundup an Privatkäufer in den USA einzuschränken und auf mögliche Risiken hinweisen. Denn die allermeisten Kläger gaben an, das Mittel für private Zwecke genutzt zu haben.

